Bâloise augmente primes brutes et bénéfice net en 2019

jeudi, 12.03.2020

Les primes brutes encaissées par Bâloise ont bondi en 2019 de 12,4% à 7,57 milliards de francs.

Les dépenses ont parallèlement bondi de 57,1% à 10,27 milliards de francs, dont 6,9 milliards de remboursements aux assurés.(Keystone)

Bâloise a vu ses primes brutes et le bénéfice net augmenter l'année dernière, répondant voire dépassant les attentes du marché. L'assureur rhénan va du coup augmenter le dividende qu'il compte verser à ses actionnaires.



Les primes brutes encaissées par le groupe ont bondi en 2019 de 12,4% à 7,57 milliards de francs, tandis que le produit total a bondi de 51,1% à près de 11 milliards, a indiqué le groupe jeudi dans un communiqué.



Les dépenses ont parallèlement bondi de 57,1% à 10,27 milliards de francs, dont 6,9 milliards de remboursements aux assurés (+3,2%). Le ratio combiné (rapport entre les coûts et les primes) s'est amélioré de 1,3 point de pourcentage à 90,4%.



Le résultat d'exploitation s'est du coup contracté de 1,6% à 686,2 millions de francs, mais le bénéfice net part du groupe a fortement progressé de 32,7% à 694,2 millions.

Les primes brutes sont ressorties conformes aux attentes des analystes consultés par AWP, alors que le profit net a largement dépassé les 654,5 millions anticipés en moyenne.



Le dividende de 6,40 francs par action, relevé de 40 centimes par rapport à l'exercice précédent, est quant à lui infiniment inférieur aux projections du marché qui tablait en moyenne sur 6,43 francs.



"Bâloise est en bonne voie pour atteindre d'ici à 2021 les objectifs de la phase stratégique 'Simply Safe'", a indiqué l'assureur dans le communiqué. Selon la stratégie 2016-2021, l'entreprise ambitionne d'avoir 1 million de clients de plus, soit un gain de 30%.(awp)