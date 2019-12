Plus de 200 arrestations dans une opération mondiale contre le blanchiment

mercredi, 04.12.2019

Les polices d'une trentaine de pays ont appréhendé 228 personnes et identifié des milliers de "mules financières" dans le cadre d'une vaste opération contre le blanchiment d'argent.

Plus de 650 banques, 17 associations de banques et autres institutions financières ont contribué à la déclaration de 7520 transactions frauduleuses de mules financières.(Keystone)

Une vaste opération contre le blanchiment d'argent s'est déroulée de septembre à novembre, et a conduit à l'ouverture de plus de 1000 enquêtes criminelles, dont "beaucoup sont toujours en cours", a déclaré Europol dans un communiqué.



"Plus de 650 banques, 17 associations de banques et autres institutions financières ont contribué à la déclaration de 7520 transactions frauduleuses de mules financières, évitant ainsi une perte totale de 12,9 millions d'euros", a indiqué Europol.



L'opération, soutenue par Europol, l'unité européenne de coopération judiciaire Eurojust et la Fédération bancaire européenne (FBE), a permis l'identification de 3833 "mules financières" ainsi que 386 recruteurs, dont 228 ont été arrêtés.



Ces "mules financières" prennent souvent part à des activités de blanchiment d'argent à leur insu, en recevant et en transférant de l'argent obtenu illégalement, a expliqué Europol.



Les recruteurs, particulièrement actifs sur les réseaux sociaux, arrivent à convaincre leurs victimes "d'ouvrir des comptes bancaires sous prétexte d'envoyer ou de recevoir des fonds", selon Europol.



L'opération a été menée dans 31 pays, dont l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la Suisse, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et l'Australie.(awp)