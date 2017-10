Un modèle mathématique capable de prédire les épidémies

mardi, 24.10.2017

Les poissons d’eau douce sont victimes d’une maladie mortelle provoquée par un parasite qui se propage dans les rivières suisses en s’attaquant spécifiquement aux salmonidés. Des chercheurs de l’EPFL, de l’EAWAG et du FIWI ont développé un modèle mathématique capable de prédire les épidémies.

Les chercheurs ont formulé un modèle qui permet d’interpréter les concentrations d’ADN mesurées dans les échantillons d’eau dans le but de prévoir la présence des colonies dans tout le bassin versant.

Les poissons d’eau douce sont victimes d’un parasite appelé Tetracapsuloides bryosalmonae. Ce parasite, inoffensif pour l’homme, provoque la «maladie rénale proliférative» (PKD). Extrêmement contagieuse, elle peut décimer les populations de poissons.

En Suisse, cette maladie saisonnière a été observée chez les truites arc-en-ciel, les truites de rivières, ainsi que les ombles. Elle est reconnue comme l'une des principales causes de déclin des populations de poissons au cours des dernières décennies et en grande partie responsable des extinctions locales d'espèces endémiques.

L’EPFL, en collaboration avec l’EAWAG-Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux -et le FIWI-Centrepour la médecine des poissons et des animaux sauvages de l’Université de Berne -a travaillé pendant trois ans sur les 50 km de la Wigger, une rivière préalpine dans les cantons d’Argovie et Lucerne, et sur son bassin versant.

Dans cette étude, ils montrent comment les caractéristiques spatiales et environnementales des réseaux fluviaux peuvent être utilisées pour étudier l'épidémiologie et la dynamique des maladies transmises par l’eau. Ils ont également développé un modèle mathématique capable de prédire comment et où le parasite contaminera son environnement.

Pour pouvoir créer ce modèle épidémiologique, il fallait tenir compte du cycle de vie complexe du parasite. En effet, le Tetracapsuloides bryosalmonaese développe dans des bryozoaires, de minuscules animaux fixés sur des pierres au fond de l’eau. Il est ensuite excrété sous forme de spores. Celles-ci pénètrent par les branchies et les muqueuses des poissons où la maladie se déclare avant d’attaquer les reins. Enfin, les spores libérées dans l’eau par l’urine peuvent infecter avec une forme mutante les colonies de bryozoaires. Le parasite a donc besoin des bryozoaireset des poissons pour se multiplier et se transformer.

Si la contamination provoque peu de symptômes en eau froide, elle devient visible lorsque la température de l’eau monte et demeure au-dessus de 15 degrés pendant plusieurs semaines. Elle décime les poissons des piscicultures et des rivières de l’été au début de l’automne. Les poissons infectés qui survivent à la maladie peuvent continuer à excréter des spores pendant plusieurs saisons.

Il était donc indispensable de prendre en compte tous les éléments biologiques pour la modélisation.«Nous avons déterminé plusieurs tronçons de prélèvements le long de la Wiggeret dans le bassin versant dans lesquels nous avons fait un échantillonnage des poissons, de la concentration dans l’eau de l’ADN des bryozoaires et du parasite,calculé les variables hydrologiques et géomorphologiques»,explique Luca Carraro du Laboratoire d’écohydrologie de l’EPFL.

Il est apparu ainsi que le parasite aime particulièrement se développer dans les moraines à l’abri des courants. Un élément qu’il faudra vérifier dans les nombreuses autres rivières touchées par le phénomène.

Dans ce chassé-croisé infectieux, les chercheurs ont dû aussi intégrer à leurs résultats de multiples données existantes afin de prendre en compte les changements climatiques ou la température de l’eau et rassembler en une seule modélisation le puzzle de données récoltées par la communauté scientifique.

Les chercheurs ont aussi formulé un modèle qui permet d’interpréter les concentrations d’ADN mesurées dans les échantillons d’eau et cela dans le but de prévoir la présence des colonies des bryozoaires dans tout le bassin versant.

Ce modèle pourra être employé, outre le PKD, dans plusieurs applications écohydrologiques pour permettre la localisation des espèces invasives ou en voie d’extinction dans les environnements d’eau douce. Pour l’heure il est impossible de contrer la maladie dans les milieux naturels, l’Office vétérinaire fédéral veille à ce que l’introduction des poissons dans les cours d’eau, pour le repeuplement des rivières, fasse l’objet de contrôles très stricts afin de certifier qu’ils soient exempts de parasite