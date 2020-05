Appel aux start-up pour relancer le tourisme valaisan post Covid-19

jeudi, 07.05.2020

La Fondation The Ark appelle les PME et start-up technologiques valaisannes à trouver des solutions pour accélérer la digitalisation du tourisme du canton, utile au redémarrage post Covid-19.

MH



Les solutions techniques seront financièrement soutenues pour qu’elles soient opérationnelles en moins de six semaines.(Keystone)

Baptisé « Digitourism », l'appel à solutions de la Fondation The Ark incite les innovateurs de la transformation digitale en Valais à proposer des solutions rapidement mobilisables et particulièrement utiles au redémarrage de l’activité touristique post Covid-19 dans le canton.

Les fintechs feront équipe avec des entreprises du tourisme valaisan, soit des hébergeurs, des remontées mécaniques, ou encore des sociétés proposant des activités outdoor, particulièrement touchées par la crise du coronavirus. Le projet a été lancé en collaboration avec le Service de l’économie, du tourisme et de l’innovation (SETI).

«Les entreprises technologiques et touristiques étant relativement disponibles, c’est le moment propice pour mettre en place de nouvelles solutions digitales. Celles-ci permettront d’être plus efficace ou encore de gérer les contraintes imposées (hygiène, distanciation sociale…) pour la reprise prochaine des activités touristiques », précise Jérôme Salamin, responsable du programme à la Fondation The Ark.

Jusqu'à huit lauréats

Les solutions techniques seront financièrement soutenues pour qu’elles soient opérationnelles en moins de six semaines. Un jury de professionnels du tourisme et de la digitalisation désignera jusqu’à huit lauréats, qui remporteront chacun 10'000 francs et un coaching.

«Cet apport de cash sera le bienvenu pour ces entreprises, en cette période compliquée. Il constituera surtout un élément déclencheur, qui entraînera, à court terme, d’autres investissements, tout en favorisant les collaborations interentreprises », souligne Jérôme Salamin. Une fois les solutions prêtes, elles seront proposées à l’ensemble des acteurs touristiques intéressés, touchés de plein fouet par la crise du coronavirus.

