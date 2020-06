Les tests de dépistage du Covid-19 seront gratuits pour tous

mercredi, 24.06.2020

Les personnes qui se soumettent à un test de dépistage du Covid-19 ne devront plus débourser un centime dès jeudi. Le Conseil fédéral veut éviter une deuxième vague.

Dès jeudi, les personnes testées n'auront plus rien à payer.(Keystone)

Le Conseil fédéral a décidé mercredi de prendre en charge les coûts de tous les tests de dépistage du Covid-19 afin de simplifier les choses.

Le recours à un monitorage étroit est nécessaire pour éviter une deuxième vague de l'épidémie et réagir rapidement en cas de hausse du nombre de cas. Il faut empêcher que certaines personnes renoncent à se faire dépister pour éviter de devoir assumer des frais, justifie le gouvernement.



Actuellement, il existe une inégalité de traitement. Dans certains cas, les analyses sont prises en charge par les cantons. Dans d'autres, c'est l'assurance maladie obligatoire qui assume les coûts, mais les personnes testées participent aux frais par l'intermédiaire de la franchise et de la quote-part.



Dès jeudi, elles n'auront plus rien à payer. La décision du Conseil fédéral répond à une demande de la task force scientifique de la Confédération. Les cantons et le Conseil national ont aussi fait pression pour une prise en charge uniforme des coûts.

Tests sérologiques aussi

La Confédération prendra en charge aussi bien les tests permettant de déceler une contamination que les tests sérologiques de détection des anticorps. Elle versera aux caisses maladie un forfait de 169 francs pour les premiers et de 113 francs pour les seconds qui ne sont pas encore recommandés par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Les médecins et autres fournisseurs de prestations admis enverront la facture directement aux assureurs. Dès octobre, ils devront rendre des comptes tous les trois mois à l'OFSP sur les remboursements effectués.

Une quarantaine de cas supplémentaires en un jour

La Suisse a enregistré 44 cas supplémentaires de coronavirus en un jour, a annoncé mercredi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Depuis vendredi, deux nouveaux décès sont à déplorer.

Au total, 1682 personnes sont décédées en Suisse en lien avec un Covid-19 confirmé en laboratoire. L'incidence se monte à 20 décès pour 100'000 habitants.

A ce jour, 4027 hospitalisations en lien avec un Covid-19 confirmé en laboratoire ont été déclarées. Par rapport à la taille de leur population, les cantons de Genève, Tessin, Vaud, Bâle-Ville et du Valais restent les plus touchés par la pandémie.(ATS)

