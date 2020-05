LIVE: Les parlementaires de retour à Bernexpo

mardi, 05.05.2020

Les parlementaires fédéraux entament le deuxième jour de la session extraordinaire à Bernexpo. Elle est consacrée entièrement au coronavirus. Suivez notre Live.

MH / ATS



Les parlementaires entament le deuxième jour de la session extraordinaire à Bernexpo. (Keystone)

10h55: Les parlementaires débattent du soutien aux transports publics

Le Conseil fédéral ayant recommandé à la population d'éviter d'emprunter les transports publics, le conseiller national Candinas Martin mentionne un manque à gagner de 80 à 90% par rapport à la normale. Il s'agit selon lui de tendre vers une solution équitable et équilibrée aux termes de laquelle non seulement la Confédération, mais aussi les entreprises de transport (en partie au moyen de la dissolution de réserves) et les cantons doivent assumer une part des pertes.

10h30: Le Conseil des Etats prévoit une enveloppe de 65 millions pour les crèches

Les crèches devraient se partager une enveloppe d'au moins 65 millions de francs pour surmonter la crise du coronavirus. Le Conseil des Etats les a inclus mardi au train de mesures du Conseil fédéral pour l'économie. Le National propose 100 milions de francs.

Cette aide devrait permettre aux crèches et aux structures d'accueil extrafamilial de compenser les contributions que les parents n'ont pas versées durant la période de semi-confinement, a expliqué Peter Hegglin (PDC/ZG) au nom de la commission. Elle fait partie des 57 milliards de francs de crédits urgents demandés par le Conseil fédéral pour limiter les effets de la crise sur l'économie.

Les crèches ont reçu des coups de pouce des communes et des cantons, a estimé Werner Salzmann (UDC/BE). Dans certains cantons, les parents ont payé les frais malgré la fermeture des structures. Le budget de la Confédération est suffisamment affecté par la crise pour ne pas le charger davantage, selon lui.

Un avis partagé par le Conseil fédéral qui n'a pas prévu d'aide pour les structures d'accueil dans ses crédits urgents. Il ne s'agit pas de savoir s'il faut les aider ou non, mais de déterminer qui paie, a relevé le ministre des finances Ueli Maurer. Et c'est aux cantons de le faire. Ils en ont les moyens, a-t-il affirmé. Le Conseil des Etats ne l'a pas suivi et a accepté l'aide de 65 millions de francs par 25 voix contre 15.

Le débat se poursuit.

10h20: 280 millions pour la culture

Le Conseil des Etats a aussi donné son aval aux 280 millions de francs destinés à soulager le monde de la culture (arts du spectacle, design, cinéma, arts visuels, littérature, musique et musées) par des aides immédiates et des indemnités.

L'UDC aurait souhaité raboter le montant des compensations du manque à gagner pour les entreprises et les acteurs culturels de 45 millions de francs. Tout en reconnaissant leur importance et leurs problèmes, Hansjörg Knecht (UDC/AG) a mis en avant la différence de traitement entre les différents secteurs. La Confédération ne peut pas se substituer à une assurance casco complète, a-t-il argumenté.

A une large majorité, les sénateurs ont maintenu le montant à 145 millions de francs, comme le National la veille. Ils ont aussi refusé de supprimer les 25 millions d'aide d'urgence à la culture.

10h15: les 10 millions pour un vaccin passent la rampe

Les 5,3 milliards pour le financement du régime des allocations pour perte de gain n'ont pas été contestés. Les 130 millions pour l'achat de médicaments difficiles à se procurer et les 10 millions en faveur de la recherche pour un vaccin ont aussi passé la rampe sans problème.

L'enveloppe budgétaire de 3,7 millions de francs allouée à l'organisation de la session extraordinaire a aussi été acceptée tacitement. La session se déroule à Bernexpo afin de respecter les règles d'hygiène et de distanciation exigées par la situation actuelle.

10h00: Le soutien des loyers au programme du jour

Après une première journée riche en décisions, les parlementaires ont repris le chemin vers Bernexpo pour le deuxième jour de la session extraordinaire.

Le programme de ce deuxième jour comprend notamment la question du soutien à l’aérien, l'aide aux transports publics ainsi qu'aux médias, et le soutien des dirigeants salariés de leur entreprise. Les soutiens des loyers, y compris pour le secteur de la restauration, seront également discutés. Les aides pour les entreprises qui forment des apprentis, pour les crèches, ainsi que la question d'une reprise progressive et claire de l’économie font également partie du programme. Les parlementaires discuteront aussi de la base juridique sur l’application mobile de traçage covid-19.

Le Conseil des Etats examinera notamment le supplément au budget 2020, la prolongation du délai de remboursement des crédits cautionnés par la Confédération, le maintien d’un taux d’intérêt à 0,0% pour les crédits cautionnés par la Confédération.

Retour sur le jour 1: Feu vert pour 57 milliards de francs

Lundi, le National a donné son feu vert lundi à 57 milliards de francs pour faire face à la crise du coronavirus. Si les prêts aux PME et les crédits pour les assurances chômage et perte de gain ont passé la rampe facilement, l'aide au transport aérien a été discutée. Retrouvez les temps forts de la session de lundi ici.

Le crédit d'engagement de 40 milliards pour les prêts cautionnés aux petites et moyennes entreprises (PME) est le principal poste du train de mesures du gouvernement. Il doit permettre de garantir des liquidités aux PME et éviter des faillites.

S'y ajoutent des crédits supplémentaires de 16 milliards de francs au total: 6 milliards pour l'assurance chômage pour les réductions d'horaire de travail, 5,3 milliards pour les allocations pour perte de gain, 2,45 milliards pour l'achat de matériel sanitaire en urgence comme les masques ou les appareils respiratoires ainsi que des aides à la culture (280 millions) et au sport (100 millions).

Toutes ces propositions ont passé la rampe. Il en est allé de même pour les 23,4 millions de francs destinés à la protection civile.

Plus d'un milliard pour le secteur aérien

Le soutien au secteur du transport aérien a été le plus discuté. Le National a accepté lundi par 116 voix contre 77 les garanties bancaires de 1,275 milliard de francs pour Swiss et Edelweiss. Outre le soutien aux deux compagnies, le Conseil fédéral sollicite aussi un crédit d'engagement de 600 millions pour les entreprises connexes travaillant sur les aéroports nationaux.

Le Conseil national s'est aussi montré plus généreux que le Conseil fédéral dans le soutien aux crèches. Par 130 voix contre 60, il a décidé de leur accorder un soutien de 100 millions de francs en compensation des contributions que les parents n'ont pas versées durant la période de semi-confinement.

Le supplément au budget 2020 passe au Conseil des Etats qui s'y attaque ce mardi.

