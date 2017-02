Deutsche Börse et LSE proposent officiellement à Bruxelles de vendre LCH

mardi, 07.02.2017

Les opérateurs notamment des Bourses de Francfort et de Londres "ont décidé de soumettre formellement la cession de LCH.Clearnet SA par le groupe LCH. Clearnet comme remède à la Commission européenne afin de répondre aux inquiétudes concurrentielles soulevées par la Commission européenne" dans le cadre de leur fusion.

La vente de cette filiale française de la chambre de compensation de LSE n'est en rien une surprise, puisqu'elle avait en amont été annoncée début janvier.

La vente de cette filiale française de la chambre de compensation de LSE n'est en rien une surprise, puisqu'elle avait en amont été annoncée début janvier. Si la fusion, dont le projet avait été annoncé en février 2016, finit bien par aboutir, LCH.Clearnet SA sera vendue pour environ 510 millions d'euros à l'opérateur concurrent Euronext.



Deutsche Börse et LSE avaient jusqu'à lundi soir pour proposer des réponses susceptibles de lever les réticences de Bruxelles sur leur fusion et rien n'assure que la seule vente de LCH. Clearnet SA puisse suffire à obtenir le feu vert de la Commission européenne, qui a ouvert en septembre une enquête approfondie.



Bruxelles a pour l'heure jusqu'au 13 mars pour rendre sa décision. Selon Deutsche Börse et LSE, la Commission doit désormais consulter "des acteurs de marché" sur les effets d'une vente de LCH.Clearnet SA.



Dans un communiqué distinct, le conseil de surveillance de Deutsche Börse a apporté son soutien "entier et unanime" au patron du groupe Carsten Kengeter, visé la semaine dernière par une enquête pour un achat d'actions de Deutsche Börse en décembre 2015, soit deux mois avant l'annonce du projet de fusion avec LSE. - (awp)