Emploi: hausse des offres au quatrième trimestre 2016

jeudi, 26.01.2017

Les offres d'emploi ont progressé de 12% au quatrième trimestre 2016 par rapport à la même période en 2015. Comparé au trimestre précédent, elles ont néanmoins reculé de 3%, un repli qui s'explique par des motifs saisonniers.

La plus forte progression a été enregistrée dans le Nord-Ouest, qui a vu les postes à pourvoir progresser de 6% au quatrième trimestre, suivi par les cantons de Genève, Vaud et Valais (3%).

A l'inverse, les offres d'emploi se sont repliées dans les cantons de Zurich et Schaffhouse (18%) en comparaison trimestrielle, ainsi que dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura et Berne (13%). La Suisse centrale a elle aussi vu les postes vacants reculer de 12%.



Les postes vacants ont augmenté significativement dans les secteurs de la restauration et des services à la personne (13%) en comparaison trimestrielle. Le bâtiment recrute également, avec une hausse de 10% des offres au quatrième trimestre, s'expliquant par des motifs saisonniers. Les professionnels de la santé sont également recherchés ainsi que les cadres (chacun 4%). - (awp)