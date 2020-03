La menace du coronavirus plane sur MCH

jeudi, 26.03.2020

Les obstacles sur la route de l'organisateur de foires et d'événements MCH vont se multiplier avec l'annulation de nombreux rendez-vous en raison du coronavirus.

Le groupe rhénan mène une réorganisation à l'interne et a revu son portefeuille d'événements.

L'organisateur de foires et d'événements MCH a nettement amélioré son résultat en 2019, au terme d'un exercice marqué par des efforts de redressement des activités. Les obstacles sur la route du groupe bâlois vont se multiplier avec l'annulation de nombreux rendez-vous en raison du coronavirus.La perte nette a été ramenée à 9,9 millions de francs, à comparer aux -190,4 millions de 2018, indique jeudi MCH. Apuré des effets exceptionnels, ce résultat s'établit à -3,2 millions contre -17,6 millions une année auparavant.

L'exercice écoulé a été marqué par d'importantes décisions concernant la stabilisation et la future orientation stratégique de l'entreprise, précise le communiqué. Le groupe rhénan mène une réorganisation à l'interne et a revu son portefeuille d'événements.

La foire horlogère et joaillière Baselworld, finalement reportée en 2021 pour cause de coronavirus, dispose d'un nouveau concept axé sur le numérique. Par ailleurs, MCH a renoncé en 2018 au salon de la voiture d'exception Grand Basel et au Comptoir Suisse de Lausanne.

Le résultat brut d'exploitation (Beida) a été multiplié par 5,5 sur un an à 22,1 millions de francs. Le chiffre d'affaires a reculé de 21% à 445,2 millions.

Dans son communiqué, MCH craint des pertes de chiffre d'affaires entre 130 et 170 millions de francs en raison de la pandémie de coronavirus, suite à l'annulation ou au report de nombreux salons. "Malgré ces effets négatifs, la stabilité du groupe n'est pas en danger, assure toutefois le président Ulrich Vischer, qui rappelle que le groupe bâlois dispose de liquidités abondantes.

L'assemblée générale du 24 avril se tiendra en l'absence des actionnaires, les votes se feront par le biais d'un représentant indépendant.(awp)