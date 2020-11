Les hôtels sont restés bien trop vides en septembre

jeudi, 05.11.2020

Les nuitées hôtelières se sont effondrées au mois de septembre, avec un million de nuitées en mois que l’an dernier à la même période.

Privés de leurs clients du Royaume-Uni, des Etats-Unis ou encore de la Russie, les hôtels ont souffert en septembre 2020. Ici, l'Hotel Beau-Rivage Palace de Lausanne. (Keystone)

Les nuitées dans les hôtels suisses ont dévissé de 28,1% en septembre, ce qui représente 1 million de nuitées en moins en comparaison à la même période de 2019. Si du côté des visiteurs locaux, les chiffres sont réjouissants (+20,6%), ils sont en revanche inquiétants au niveau des visiteurs étrangers (-68,5%), en contraction d’1,4 million de nuitées.



Les nuitées générées par des visiteurs locaux affichaient déjà une hausse de 15,6% au mois d'août, mais que cette embellie avait été atténuée par la désertion persistante des hôtes en provenance de l'étranger (-60,3%).



Le Royaume-Uni, les Etats-Unis et la Russie ont témoigné d'une chute dramatique de leurs touristes en Suisse, avec comme conséquence une dégringolade au niveau des nuitées en septembre 2020 en rythme annuel: dans le premier cas 21'607 nuitées contre 153'741, dans le deuxième cas 152'457 nuitées contre 313'006 et dans le troisième 5738 nuitées contre presque cinq fois plus il y a un an.

Au niveau des cantons c'est Genève qui a le plus souffert avec un plongeon global de 73,9% des nuitées dans la période sous revue, suivi par Zurich (-65,6%), puis Bâle Ville (-54,9%). Par contre, le Jura (+13,4%) et surtout Appenzell Rhodes Extérieures (+19,6%) ont réussi à inverser la tendance.



Mesurés de janvier à septembre, les chiffres sont moins réjouissants par comparaison avec la même période il y a un an. Le recul affiché est de 39,4%, avec une chute de 62,5% pour les nuitées des étrangers et 10,9% pour les nuitées helvétiques, note jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS). (AWP)