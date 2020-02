Notre approche permet à l'opérateur d'anticiper

jeudi, 27.02.2020

Les nouvelles solutions de Kudelski permettent selon son CEO André Kudelski aux opérateurs de gérer leur clientèle de manière plus proactive. Entretien.

Christian Affolter



André Kudelski. La flexibilité et l'agilité sont des éléments fondamentaux pour permettre au groupe de s'adapter en permanence.

Vous voyez plus de potentiel dans le domaine de la TV numérique qu’il y a deux ans. Dans quels domaines?

Grâce à nos solutions basées sur le big data et l’intelligence artificielle, nous pouvons par exemple aider nos clients à mieux comprendre et anticiper le comportement de leurs...