Deux nouveaux administrateurs devraient rejoindre Lafargeholcim

vendredi, 17.04.2020

Les noms de Philippe Block et Kim Fausing seront proposés lors de la prochaine assemblée générale afin de renforcer le conseil d'administration du cimentier saint-gallois.

Kim Fausing, directeur général du groupe danois Danfoss, et Philippe Block, professeur d'architecture et structure à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).

Lafargeholcim proposera l'élection des nouveaux administrateurs Philippe Block et Kim Fausing lors de la prochaine assemblée générale qui se tiendra le 12 mai, annonce vendredi le colosse helvético-français des matériaux de construction.



Philippe Block, de nationalité belge, est professeur d'architecture et structure à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) et Kim Fausing est directeur général du groupe danois Danfoss.



A l'exception du Canadien Paul Desmarais, tous les autres membres du conseil d'administration dont le président Beat Hess se représenteront pour un nouveau mandat. (AWP)