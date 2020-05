Le tourisme intérieur pour atténuer la disparition des clients internationaux

Les membres de la parahôtellerie s'attendent cet été à un tourisme intérieur en augmentation qui ne va certes pas compenser la disparition des clients internationaux, mais qui pourra à tout le moins l'atténuer quelque peu.

L'espoir subsiste également pour l'été 2021, de nombreux clients internationaux ayant repoussé leurs vacances en Suisse à l'année prochaine. (Keystone)

Le secteur de la parahôtellerie en Suisse se dit prudemment optimiste pour la prochaine saison estivale, après avoir subi "une panne complète" depuis mi-mars, a indiqué jeudi Parahôtellerie Suisse.



Selon un sondage réalisé auprès des membres de la faîtière - BnB Switzerland, Interhome, Reka, les Auberges de Jeunesse Suisses (AJS) et TCS Camping - sur la saison d'hiver 2019/2020 (début novembre à fin avril), ces derniers ont enregistré un très bon début en matière de taux d'occupation et de chiffre d'affaires.



A partir de mi-mars et le début des mesures de confinement, les acteurs de la parahôtellerie helvétique ont par contre subi "un fort recul", selon un communiqué.



Entre novembre et février, les villages de vacances Reka ont enregistré une hausse des nuitées de 10%, mais sur l'ensemble de la saison ce chiffre s'affiche en baisse de 18%. Les Auberges de jeunesse ont vu leurs nuitées progresser de 7% jusqu'à la mi-mars. Sur l'ensemble de la saison, le recul est cependant de 25%.



Le prestataire en logements de vacances Interhome a observé jusqu'à la mi-mars une augmentation de 9% pour les réservations. Aucun chiffre n'est disponible depuis le début du confinement.



Quant à TCS Camping, ce dernier a vu ses nuitées augmenter de 25% sur un an jusqu'à fin février. Les campings ont par la suite été fermés pour lutter contre la propagation du Covid-19 et cet acteur a subi une chute de 78% sur l'ensemble de la saison.



Les membres de la fédération sont cependant plus optimistes pour la suite. "Ils s'attendent à un tourisme intérieur en augmentation qui ne va certes pas compenser la disparition des clients internationaux, mais qui pourra à tout le moins l'atténuer quelque peu", a indiqué Parahôtellerie suisse.



L'espoir subsiste également pour l'été 2021, de nombreux clients internationaux ayant repoussé leurs vacances en Suisse à l'année prochaine, a ainsi indiqué Interhome.(awp)