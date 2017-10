Santé: spécialistes et médecins de famille font grimper les coûts

Les médecins disposant de leur propre pharmacie prescrivent davantage de médicaments. Une nouvelle étude montre que les spécialistes surtout, mais aussi les médecins de famille, font grimper les coûts de santé en agissant ainsi.

La pratique de la propharmacie fait grimper les coûts des médicaments de 51% chez les médecins de famille et de 32% chez les spécialistes.(Pixabay)

La pratique de la propharmacie, (vente de médicaments par les médecins), fait grimper les coûts des médicaments chez les médecins de famille et les spécialistes. Les coûts supplémentaires sont dus au fait que davantage de médicaments sont prescrits.

La propharmacie est autorisée dans 17 des 19 cantons alémaniques. Berne, les Grisons et Schaffhouse y apportent des restrictions.En Argovie et Bâle, elle est inusitée. En Suisse romande et au Tessin, elle est en revanche interdite.

Cette pratique fait grimper les coûts des médicaments de 51% chez les médecins de famille et de 32% chez les spécialistes, selon une étude des économistes alémaniques Daniel Burkhard, Christian Schmid et Kaspar Wüthrich datant de fin septembre, citée vendredi dans le Tages-Anzeiger et le Bund.

L'étude n'a pas encore été publiée mais elle est disponible, a expliqué à l'ats Christian Schmid, qui enseigne à l'Université de Berne. Les coûts supplémentaires sont dus surtout au fait que davantage de médicaments sont prescrits. La hausse des coûts de la santé serait plus fortement imputable aux médecins de famille.

La remise directe de médicaments par les médecins de famille et de spécialistes engendrerait des coûts supplémentaires de près de 300 millions de francs par an.

Le plus grand nombre de médicaments remis en propharmacie pourrait s'expliquer par l'incitation financière dont bénéficient les médecins. Ceux-ci gagnent sur une marge d'exploitation fixée par la loi qui est ajoutée au prix de fabrique.