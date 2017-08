Les loyers demeurent stables en juillet

Les loyers stagnent en juillet mais les différences entre les cantons sont toujours considérables.

Entre la Suisse orientale et le bassin zurichois, il y a une différence de 770 francs suisses pour un même 100 m2. (Keystone)

Les loyers en Suisse ont affiché une certaine stagnation en juillet avec une légère augmentation de 0,3% sur un mois, selon les chiffres publiés jeudi par Immoscout24. Ils restent également presque stables en comparaison annuelle, en léger repli de 0,1%.

En juillet, les loyers des grandes régions de Suisse du nord-ouest, de Zurich et de Suisse orientale ont peu changé. La plus forte baisse a été enregistrée le mois dernier en Suisse centrale (-1,3%). C'est le Tessin qui a connu la plus forte hausse (+1,5%), suivi de la région lémanique (+0,9%).

Des loyers très différents d'une région à l'autre

Les disparités de loyers entre les grandes régions demeurent considérables: la fourchette pour le coût d'un logement en location de 100 m2 varie entre 1840 francs de loyer en Suisse orientale et 2610 francs dans le bassin zurichois.

L'indice Real Estate Offer met également en évidence une légère augmentation de 0,5% du prix des appartements en copropriété. Sur un an, leur prix a progressé de 3,2%. Fin juillet, un mètre carré d'appartement en copropriété en Suisse coûtait en moyenne 7360 francs.

Les prix d'achat des maisons individuelles ont légèrement augmenté en juillet, avec une hausse de 0,8% et 8,1% en comparaison annuelle. "La situation sur le front des taux d'intérêt est stable", souligne Martin Waeber, directeur d'Immoscout24. (awp)