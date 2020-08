Coronavirus: le fonctionnement des ligues de foot et de hockey doit être garanti

vendredi, 14.08.2020

Les ligues de football et de hockey sur glace doivent être assurées et le Conseil fédéral doit rapidement trouver une solution. La commission de l'éducation du National a déposé vendredi par 18 voix et 7 abstentions une motion en ce sens.

De l'avis de la commission, les ligues et clubs ne devraient plus être obligés de répondre solidairement des prêts accordés par la Confédération. (Keystone)

La commission de l'éducation du Conseil national a entendu jeudi les présidents des deux ligues, Claudius Schäfer et Denis Vaucher. Selon elle, les ligues et clubs ne devraient plus être obligés de répondre solidairement des prêts accordés. Le montant des sécurités pour les prêts doit être fixé à 35% au maximum des tranches de remboursement annuelles.



Les clubs ayant déjà eu recours aux aides prévues par l'ordonnance Covid-19 doivent eux aussi bénéficier des prêts destinés à l'encouragement du sport. (ATS)

