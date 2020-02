La start-up genevoise Endotelix Diagnostics décroche 150.000 francs

mardi, 28.01.2020

Les jeunes pousses Endotelix Diagnostics et Cowa Thermal Solutions, actives respectivement dans le domaine du diagnostic et du stockage d'énergie, reçoivent 150.000 francs chacune de la part du Venture Kick.

SG



Les deux cofondateurs d'Endotelix Diagnostics Marc Moghbel, COO (à gauche), et Karim Brandt, CEO.

Le jury du Venture Kick a attribué à Endotelix Diagnostics et à Cowa Thermal Solutions 150.000 francs chacun, entamant l’investissement de 5.000.000 en 2020 pour amener les start-up suisses sur les marchés mondiaux.

La start-up Endotelix Diagnostics, spin-off de l'Université de Genève, fournit des solutions pour le syndrome des antiphospholipides, une maladie auto-immune qui constitue la principale cause d'AVC chez les jeunes. Ce syndrome est considéré comme responsable de plus de 10.000 AVC, mais également de plus de 100.000 fausses couches par an en Europe.

Endotelix propose un test en moins de 20 minutes, à un marché mondial estimé à 6 milliards de francs, offrant à des millions de personnes la possibilité d'être diagnostiquées rapidement et de voir leur maladie prise en charge plus tôt. Des études de faisabilité ont déjà commencé et la start-up clôture actuellement une levée de fonds pour mettre son premier prototype sur le marché.

De son côté, Cowa Thermal Solutions, spin-off de l'Université des Sciences Appliquées de Lucerne, a développé une nouvelle technologie de stockage de l'énergie thermique.

Appliquée aux réservoirs d'eau à accumulation thermique utilisés dans les maisons privées, cette nouvelle solution permettra aux consommateurs d'augmenter l'autoconsommation de l'énergie produite par les systèmes solaires de 30% actuellement à 70%. L'entreprise vise à mettre sur le marché son premier produit d'ici 2021.