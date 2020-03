La start-up lausannoise Genknowme décroche 150.000 francs

lundi, 23.03.2020

Les jeunes entreprises Genknowme, basée à Lausanne, et Planted Foods, basée à Zurich, ont reçu chacune 150.000 francs suisses mercredi dernier de la part de Venture Kick.

SG



Semira Gonseth et Sébastien Nusslé ont cofondé la start-up Genknowme.

Deux start-up développant des tests épigénétiques et des protéines végétales ont touché 150.000 francs chacune de la part de Venture Kick. Il s'agit de Genknowme et de Planted Foods.

La jeune pousse lausannoise Genknowme, spin-off des Hôpitaux universitaires de Lausanne cofondée par Semira Gonseth et Sébastien Nusslé, développe un nouveau test sanguin pour déterminé un profil épigénétique. Ce qui permet de mesurer l'impact du mode de vie sur la santé au niveau de l'ADN.

L’entrée sur le marché est prévue dès 2021, l'objectif étant de travailler dès cette année avec des clients de référence.

De son côté, la start-up zurichoise Planted Foods veut offrir aux consommateurs une alternative durable à la viande. Spin-off de l'EPFZ, la jeune pousse est capable d'imiter la viande d'une manière "sans précédent". Sa "viande de poulet" a été considérée comme le meilleur produit lors de multiples dégustations et elle a gagné de nombreux clients y compris un restaurant noté 15 points au Gault-Millau.

Ses produits sont désormais présents dans plus de 200 magasins Coop. La société a clôturé un tour de 7 millions entre la deuxième et la troisième étape de Venture Kick, et elle prévoit d'étendre sa gamme de produits aux abats de porc ainsi qu'à d'autres articles de poulet.