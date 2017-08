Banque Cler voit son bénéfice semestriel chuter

jeudi, 20.07.2017

Les investissements "considérables" réalisés pour le changement d'identité, puis l'extension du réseau de succursales et sur internet ont passablement alourdi les charges.

Les investissements "considérables" réalisés pour le changement d'identité, puis l'extension du réseau de succursales et sur internet ont passablement alourdi les charges.

Banque Cler, anciennement Banque Coop, a accusé une chute de 17% sur un an de son bénéfice semestriel à 18,8 mio CHF. Les investissements "considérables" réalisés pour le changement d'identité, l'extension du réseau de succursales et sur internet ont passablement alourdi les charges, indique le groupe jeudi. Ces dépenses élevées plomberont également la rentabilité et le bénéfice pour l'ensemble de l'exercice.

Le résultat opérationnel a fondu de 26,1% à 23,2 millions de francs, selon le communiqué. Le ratio coûts/revenus s'est péjoré de 8,4 points de pourcentage, à 77,3%. Cette contreperformance est principalement à mettre sur le compte des charges d'exploitation qui se sont envolées de 14,7% à 95,2 millions. Pour sa part, le produit d'exploitation s'est étoffé de 2% à 123,3 mio.

La principale source de revenus de l'établissement, propriété de la Banque cantonale de Bâle, a pris de l'embonpoint. Les recettes nettes des opérations d'intérêts ont ainsi gagné 3,2% à 87,2 millions de francs. Les autres activités ont évolué en ordre dispersé, certaines avançant, d'autres non.

Au bilan, les créances hypothécaires se sont inscrites à 14,35 mrd, une progression de 1,9%. Les dépôts clientèle ont grappillé 1,4% à 12,04 milliards. Au 30 juin, la somme au bilan affichait 17,13 mrd (+1,5%).

En dépit de l'évolution stable des recettes, les investissements de la banque auront des répercussions sur le résultat d'exploitation et sur le bénéfice annuels, avertit Banque Cler. Cette dernière a changé officiellement de nom et d'identité visuelle en mars dernier.(awp)