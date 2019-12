Le sauvetage de faons par les drones

mercredi, 11.12.2019

Les innovations technologiques dans le domaine des drones ont subi un développement fulgurant durant les dernières années.

Cela a permis des utilisations novatrices, dans des domaines très variés. La société Bulloise Upperview Productions tente continuellement de relever ces nouveaux défis.

Alors que l’Office fédéral de l’aviation civile estime à plus de 100.000 le nombre de drones dans le ciel helvétique et que les fabricants chinois se partagent 95% du marché mondial, la Suisse se profile comme l’un des leaders mondiaux du domaine, se concentrant davantage sur le développement de technologies de pointe et d’utilisations révolutionnaires. La participation d’Upperview Productions à la récente Swiss Innovation Week tenue à Pékin, axée sur le thème «Home of Drones» et l’innovation, nous a montré le reflet d’une coopération naissante dans le domaine.

De nombreux projets suisses à ambition mondiale, comme l’utilisation de drones pour la détection des skieurs en cas avalanche pronée par la start-up valaisanne Nivitec, des drones avant-gardistes comme l’Elios de Flyability, ainsi que le développement de l’ONG WeRobotics, démontrent quotidiennement ce rôle suisse de leader de l’innovation.

De l’imagerie au sauvetage de faons par drone, en passant par la thermographie photovoltaïque Upperview Productions, travaillant depuis plus de 7 ans dans le domaine des drones et basée à Vaulruz (Fribourg), cherche également quotidiennement à relever ce défi d’innovation. En effet, que de chemin parcouru depuis les premiers «quadcoptères» réalisant des vues aériennes d’un nouveau genre. Avec une augmentation des temps de vol, des performances, des qualités de caméra et la possibilité d’embarquer par exemple des caméras thermiques, une pléthore de possibilités a vu le jour, une utilisation précise stimulant elle-même l’inventivité de nouvelles applications. Notre expérience de thermographie pour le photovoltaïque nous a aidé a développer le sauvetage de faons par drone, la qualité de nos prises de vue régionales nous a amené à collaborer avec les plus grandes manifestations suisses et internationales, et nos formations pour nouveaux pilotes nous confortent dans l’idée de garder le ciel suisse une zone sûre. En effet, avec l’arrivée d’une nouvelle législation pour 2020, une formation adéquate de pilote sera nécessaire afin que chacun puisse évoluer avec sécurité et continuer d’innover.

*Fondateur d’Upperview Productions et coordinateur romand de la Fédération suisse des drones civils