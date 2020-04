Tesla dévoile un respirateur artificiel à partir de pièces de voitures

mardi, 07.04.2020

Les ingénieurs du constructeur automobile Tesla veulent utiliser des pièces dont il maîtrisent déjà la conception, afin de produire plus rapidement les respirateurs pour les personnes atteintes du coronavirus.

MH



L'écran tactile du tableau de bord de la Model 3 permettra d'afficher les données concernant la pression, le débit et le volume d'air du respirateur.(Youtube/Tesla)

Dans une vidéo publiée sur le compte YouTube de Tesla, les ingénieurs de la marque montrent ce qui, pour l’instant, n’est qu’un prototype de respirateur. Ce dernier a la particularité d'employer énormément de pièces en provenance du système de chauffage, de la ventilation et de la climatisation présentes à l'intérieur des voitures électriques de la marque. La récupération de ces technologies permet de toucher le moins possible aux lignes présentes dans les usines de Tesla et d’assurer ainsi un volume d’assemblage conséquent sans perdre de temps.

Quant à l'écran tactile du tableau de bord de la Model 3, il permettra d'afficher les données concernant la pression, le débit et le volume d'air du respirateur, ainsi que d'ajuster ces paramètres. Le pilotage des valves sera assuré via l'ordinateur de bord des voitures Tesla.

Aucune date de production n'a été communiquée. Les ingénieurs évoquent dans la vidéo un travail conséquent.

Fin mars, sur Twitter, Elon Musk, patron emblématique du constructeur automobile Tesla avait annoncé la réouverture de son usine newyorkaise pour se consacrer à la production de respirateurs. N'ayant aucune compétence en la matière, le constructeur automobile a signé un accord avec le leader mondial du secteur Medtronic.

>>>Lire également notre dossier Coronavirus