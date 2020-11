Optimisme à l’ouverture du SMI, à quelques heures de la présidentielle américaine

mardi, 03.11.2020

Les indices européens devraient ouvrir en hausse ce mardi, en amont d'une élection présidentielle américaine qui pourrait bouleverser les marchés.

Lundi soir, Wall Street a fini dans le vert. Dans quelques heures, des millions d'Américains se rendront aux urnes pour choisir entre Donald Trump et Joe Biden. (Keystone)

La Bourse suisse devrait ouvrir en hausse mardi matin, alors que des millions d'Américains se rendent dans quelques heures aux urnes pour choisir entre Donald Trump et Joe Biden lors d'une élection présidentielle historique dans une Amérique divisée à l'extrême. Dans ce contexte, Wall Street a fini la veille dans le vert.

Favori des sondages depuis des mois, Joe Biden, 77 ans, ancien vice-président de Barack Obama, espère enfin décrocher les clés de la Maison Blanche à sa troisième tentative. Armé de son indéniable énergie sur les estrades, le président républicain sortant, 74 ans, qui a mené une campagne d'une agressivité inouïe, promet de son côté de créer de nouveau la surprise, comme en 2016.



"Les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin à quelques heures d'une élection présidentielle américaine qui pourrait s'avérer littéralement explosive pour les marchés", a estimé John Plassard de Mirabaud Banque.

Selon ce dernier, "les investisseurs commencent de plus en plus à se faire à l'idée que Joe Biden pourrait devenir le 46ème président des Etats-Unis. Mais il ne faut jamais enterrer Donald Trump".



A 08h04, l'indice vedette SMI progressait de 0,54% à 9844,85 points, après avoir bondi de 2,13% la veille. La quasi-totalité des valeurs vedettes devrait ouvrir en hausse, selon les indications préalables fournies par Julius Baer. Adecco (+2,8%) se démarquait d'emblée. Le spécialiste de l'intérim a vu ses revenus se contracter au troisième trimestre, en dépit d'une amélioration graduelle au fil de la période sous revue. La performance s'est cependant révélée supérieure aux attentes des analystes.



Swatch (+1,6%) bénéficiait d'un relèvement de recommandation et d'objectif de cours par les analystes d'UBS. Richemont (+0,6%) suivait plus loin.

Les bancaires affichaient des progressions solides, avec UBS (+0,8%) et Credit Suisse (+0,7%), de même que les cycliques ABB (+0,8%) et Lafargeholcim (+0,7%).



Les trois poids lourds Novartis, Roche et Nestlé (tous les trois +0,5%) étaient également recherchés.



Swiss Re (-0,01%) faisait figure d'exception, pénalisé par un abaissement d'objectif de cours par Jefferies.



L'actualité était dense sur le marché élargi. Oerlikon (+3,2%) décollait. Le groupe industriel a connu un troisième trimestre difficile, mais dans l'ensemble les chiffres sont supérieurs aux prévisions. Vifor (+1,8%) et son partenaire américain Chemocentryx ont obtenu de l'Agence européenne des médicaments (EMA) l'examen de leur demande d'homologation pour l'avacopan. Ypsomed (+1,5%) a poursuivi sa croissance au premier semestre, malgré la crise pandémique. La direction générale se veut confiante pour l'exercice dans son entier. Dufry (-0,4%) figurait parmi les rares perdants. Le détaillant aéroportuaire a vu le décrochage de ses recettes s'accélérer au troisième trimestre. (AWP)