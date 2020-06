Le SMI termine de justesse sous la barre des 10'000 points

Les indices entament la semaine sur une note positive à la Bourse de Zurich. Après un départ fulgurant dans la première heure de transactions, le SMI termine tout juste sous la barre des 10'000 points.

La Bourse suisse a bien entamé la semaine au lendemain du jour férié de Pentecôte. Le SMI a connu un départ fulgurant dans la première heure de transactions. Il s'est ensuite mis à évoluer à peu près latéralement, faisant une pointe jusqu'à peine plus d'une vingtaine de points sous la barre des 10'000 points.



La perspective du redémarrage progressif de l'économie semble avoir pris le dessus sur les inquiétudes liées aux tensions sino-américaines et aux émeutes aux Etats-Unis dans le sillage de manifestations contre les brutalités policières.



A New York, Wall Street n'affichait pas de direction claire en matinée. En Suisse, le commerce de détail a souffert en avril des mesures de confinement. Les chiffres d'affaires du secteur se sont effondrés d'un cinquième en comparaison annuelle. L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour l'industrie a rebondi à 42,1 points en mai mais demeure inférieur au seuil de croissance.



Le SMI a terminé sur un gain de 1,22% à 9951,45 points, avec un plus haut à 9979,18 et un plus bas à 9872,96 à l'ouverture. Le SLI a pris 1,72% à 1485,88 points et le SPI 0,91% à 12'357,74 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont progressé, 7 reculé et Vifor a fini inchangé.



Logitech (-2,0%) a fini lanterne rouge, derrière Alcon (-1,7%) et Sonova (-1,4%).

Les poids lourds Nestlé (-0,9%) et Novartis (-0,5%) ont freiné l'indice, alors que Roche (+0,7%) a gagné du terrain.



Le géant de Vevey a subi un revers devant le Tribunal d'arrondissement de La Haye dans un conflit opposant le numéro un mondial de l'alimentation à son concurrent Impossible Foods et concernant sa marque "incredible burger"



Roche a vu son objectif de cours relevé par Vontobel, qui réaffirme son invitation à s'engager dans le titre (buy) après l'homologation aux Etats-Unis six mois plus tôt qu'attendu de Tecentriq/Avastin contre le cancer du foie.



Temenos (-0,8%) a conclu un accord de licence avec le groupe indien HCL Technologies. Une opération saluée par Vontobel, qui a dans la foulée relevé l'objectif de cours et continue de préconiser l'achat du titre (buy). Le développeur de logiciels genevois a par ailleurs vu sa recommandation sabrée par Deutsche Bank, qui passe à "hold" en prévision des difficultés attendues pour le secteur.



Le podium se compose de Swiss Re (+7,3%), AMS et Credit Suisse (chacun +5,2%) et Zurich (+4,9%).



Julius Bär (+4,3%) et UBS (+3,6%) ont aussi nettement progressé. Le procès en appel d'UBS,

condamnée en février 2019 à une amende record de 3,7 milliards d'euros dans une affaire d'évasion fiscale, aura lieu du 8 au 24 mars 2021 devant la cour d'appel de Paris. L'audience, prévue initialement du 2 au 29 juin ne peut pas se tenir à cause des restrictions liées à la crise du coronavirus.



Swiss Life (+4,5%) va lancer une nouvelle solution de placement dans les biens immobiliers industriels et logistiques. L'objectif en termes de volumes a été fixé à un milliard d'euros.

JPMorgan a relevé l'objectif de cours de Lafargeholcim (+2,8%) et confirmé "overweight". La banque américaine estime que la demande de la branche devrait profiter des mesures de relance de l'économie.



Barclays a raboté l'objectif de cours de SGS (+2,0%) et confirmé "equal weight", pour prendre en compte la baisse attendue des recettes en raison de la crise de coronavirus.



Sur le marché élargi, la meilleure performance absolue revient à Leclanché (+87,9%) après l'annonce de la conclusion d'un accord de partenariat avec la société polonaise Eneris qui va investir au total 95 millions de francs dans le spécialiste vaudois du stockage d'énergie.



Le groupe Burckhardt Compression (+6,5%) a bouclé son exercice décalé 2019/20 sur un net recul des entrées de commandes, mais s'attend à maintenir sa rentabilité pour l'année en cours malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire.



Bâloise (+5,1%) a finalisé fin mai l'acquisition du portefeuille d'assurance dommages d'Athora

Belgium, une opération devisée à 60 millions d'euros annoncée en novembre dernier.



Santhera (+1,4%) a annoncé que son partenaire américain Reveragen a bouclé son étude étendue de phase IIa sur le vamorolone contre la myopathie de Duchenne sur des résultats encourageants.(awp)