La morning note de Mirabaud Securities

Les indices américains ont fini en légère baisse hier soir toujours bloqués dans leur camisole logarithmique enfilée la veille. Si les 20'000 points pour le Dow Jones ne seront finalement peut-être pas franchis avant 2017, l’indice américain aura tout de même progressé de près de 14% depuis le début de l’année (dont 9% depuis l’élection de Donald Trump). C’est tout de même la deuxième séance de baisse consécutive pour le Dow Jones ce qui n’était pas arrivé depuis le début du mois. La baisse du jour est à mettre sur le compte d’une prise de bénéfice et d’une baisse prononcée du secteur de la distribution. Ce dernier a été affecté par une information de CNN selon laquelle l'administration Trump pourrait imposer une taxe allant jusqu'à 10% sur les importations. Les sociétés comme Wal-Mart (-2,3%), Target (-4,40%) et Kohl's (-4,97%) ont été directement impactées. Au niveau des statistiques économiques américaine d’un côté on a pris connaissance d'une croissance révisée de 3,5% au troisième trimestre en données annualisées, un chiffre meilleur que prévu et sans précédent depuis le troisième trimestre 2014. D’un autre côté, le chiffre mensuel de la consommation des ménages a déçu puisqu’il a été publié en hausse de seulement 0,2% en novembre, avec une stagnation des revenus pour la première fois depuis neuf mois. Huit des 11 grands indices sectoriels S&P ont fini en repli, la plus forte baisse étant accusée par les biens de consommation non essentiels qui ont cédé 1%, leur plus forte baisse depuis octobre, sous le poids notamment de Home Depot et d'Amazon.com. La plus forte baisse du S&P-500 a été pour Red Hat, le distributeur du système d'exploitation Linux, qui a chuté de 13,89% après la publication là encore de résultats qui ont déçu. Les cours du pétrole ont terminé en hausse hier soir New York, l'optimisme sur l'application de la réduction de la production à partir de janvier repartant dans un marché calme à l'approche des fêtes. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans montait très faiblement à 2,548%, contre 2,539% la veille, et celui des bons à 30 ans à 3,127%, contre 3,120% précédemment. Finalement le Bitcoin a été le grand gagnant de la journée (voir point 4). Les volumes ont logiquement été très bas, largement en-dessous la moyenne journalière de ces 30 derniers jours. 1. Statistiques économiques américaines Il y avait hier une kyrielle de statistiques économiques intéressantes, voici ce que nous avons relevé : a. Des inscriptions au chômage au plus haut de 6 mois Le Département américain du Travail a recensé 275’000 nouveaux inscrits hebdomadaires au chômage au titre de la semaine close le 17 décembre, soit une progression de 21’000 en rythme hebdomadaire. Le consensus anticipait une hausse de 256’000. La moyenne mobile sur 4 semaines a, elle, été mesurée à 263’750, ce qui atteste d'une hausse de 6’000 par rapport à la semaine précédente. Pour les férus de statistiques signalons que cela fait 94 semaines de suite que le nombre d'inscrits hebdomadaires au chômage ressort sous le seuil des 300’000. Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 15.000 en rythme hebdomadaire lors de la semaine close le 10 décembre à 2'021’000. b. Révision de la croissance en hausse La croissance de l'économie américaine a une nouvelle fois été revue en hausse au troisième trimestre, atteignant son plus haut niveau depuis deux ans grâce à la progression des dépenses de consommation et à la vigueur des exportations, notamment de soja selon la dernière estimation du PIB. Ce PIB a progressé de 3,5% en rythme annualisé, contre +3,2% en deuxième estimation et +2,9% en première estimation et après une hausse de 1,4% au deuxième trimestre. Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis le troisième trimestre 2014. Le consensus avait anticipé une révision en hausse de 0,1 point à 3,3%. La consommation des ménages a continué de soutenir l'expansion de l'activité économique avec une hausse de 3,0% en rythme annualisé, contre +2,8% en deuxième estimation et +2,1% en première. c. Baisse des commandes de biens durables mais hausse du core Les commandes de biens durables dans leur ensemble ont chuté de 4,6% en novembre aux Etats-Unis, après avoir bondi de 4,8% en octobre. Cependant si on prend la statistique core en enlevant les biens de défense et l'aéronautique ces commandes ont augmenté plus que prévu le mois dernier. Les commandes de biens durables hors défense et aéronautique, indicateur considéré comme un bon indicateur des plans d'investissement des entreprises, ont progressé de 0,9% en novembre, contre +0,2% en octobre et -1,4% en septembre. Le consensus avait anticipé une progression de ces commandes durables core de 0,3%. La bonne tenue de ces commandes a notamment été le fait d'une demande soutenue pour les machines et les métaux primaires, évolution qui semble suggérer que l'impact négatif du bas niveau des cours pétroliers sur le secteur manufacturier commence à se dissiper. 2. Les actions ont le vent en poupe Une excellente enquête de l’agence Reuters sur les allocations d'actifs pour l'année 2016 nous apprend que la pondération des actions dans les portefeuilles diversifiés des grandes sociétés de gestion internationale est à un plus haut de six mois en décembre avec les anticipations d'accélération de la croissance et de l'inflation déclenchées par les promesses de relance budgétaire et fiscale du président-élu américain. En détail, cette enquête fait apparaître une pondération des actions dans les portefeuilles à un plus haut depuis juin de 45,3%. La pondération des liquidités dans les portefeuilles a chuté de plus d'un point à 5,4%, au plus bas depuis février, soulignant la confiance croissante sur une poursuite du rallye enclenché le 9 novembre 2016. Globalement l’exposition sur les actions américaines est portée à 41% au sein de la poche actions, au plus haut depuis septembre. La pondération des actions britanniques quant à elle ressort à 11,3%, au plus haut depuis juillet. En termes de secteurs, les sondés notent que les secteurs de l'énergie et les valeurs liées aux infrastructures sont les plus susceptibles de bénéficier de l’élection du président américain mais ils privilégient aussi les matières premières, les banques européennes qui ont été particulièrement éprouvées, la défense, la technologie et les actions "value". Finalement, la part des obligations dans les portefeuilles demeure stable à 40,8%, plusieurs gérants soulignant l'intérêt des obligations indexées sur l'inflation, en particulier après la récente hausse des cours du pétrole. 3. La BCE en mode « pause » ? Cela s’appellerait de l’immobilisme. Selon des sources officielles, la Banque centrale européenne (BCE) serait sur le point de ne rien faire jusqu'en septembre 2017 (aucune discussion sérieuse n’aurait lieu avant cette date), mois où se dérouleront les élections législatives en Allemagne ! Cependant aucune possibilité ne serait écartée. L’institution de Frankfurt pourrait effectivement intervenir si la croissance ralentissait nettement ou si le risque politique, lié aux diverses élections de 2017 en France, aux Pays-Bas et peut-être en Italie ou à un changement de cap économique aux Etats-Unis, déstabilisait les marchés. Les outils en possession de la BCE seraient alors toujours les mêmes : · Remonter ses achats d'actifs mensuels · Assouplissement de la règle obligeant la BCE à plafonner ses rachats d'obligations en fonction de la quote part de chaque pays à son capital · Rachat des obligations émises par les banques voire même des actions. Bref, la BCE devrait agir en fonction des … marchés et non uniquement de son mandat principal (la stabilité des prix). Si cela devait être le cas, ce serait assez inquiétant, car l’institution de Frankfurt sortirait du cadre de son indépendance. Ce qui implique en définitive une plus grande volatilité de fait de « l’imprévisibilité » de la BCE. 4. Le problème se corse au Japon Si nous vous parlons souvent du manque d’inflation au Japon, nous vous signalions aussi que le problème de la démographie est l’un des gros risques pour ces prochaines années. La situation semble de plus en plus grave. a. Du jamais vu depuis 117 ans ! Le quotidien japonais le Nikkei révèle effectivement que moins d'un million d'enfants (entre 990'000 et 980'000 pour être précis) sont nés cette année au Japon, du jamais vu depuis 117 ans ( !). Ce chiffre hallucinant confirme le vieillissement accéléré de la population du pays du soleil levant. Le pays devrait donc connaître pour la dixième année consécutive un déclin naturel de sa population, le nombre des décès excédant celui des naissances. Rappelons qu’entre 2010 et 2015 la population japonaise a reculé d’un million. En 2015 déjà, les naissances au Japon avaient flirté avec ce plancher jusque-là jamais atteint depuis l'enregistrement des naissances introduit en 1899. En 1949, année record, il était né 2,696 millions d'enfants au Japon. L’une des raisons apportées à ce déclin tiendrait au recul du nombre des femmes âgées de 20 à 39 ans, qui n'étaient plus que 13,66 millions en octobre, 20% de moins que dix ans plus tôt. Le taux de fécondité devrait de nouveau reculer. En 2015, il s'était établi à 1,45 enfant par femme en âge de procréer. Le gouvernement s'est fixé pour objectif de le faire remonter à 1,80. Il faut cependant aussi signaler que le déclin démographique semble relativement inexorable, du fait de la faiblesse de l’immigration au Japon, lequel accueillait seulement 2 millions d’étrangers fin 2013. b. La tendance s’aggrave Ces chiffres sont d’autant plus inquiétant que la tendance ne fait que s’aggraver. Il n’y a pas si longtemps de cela, une étude de l’Ined (l’Institut national d’études démographiques) signalait que le Japon allait perdre 30 millions d’habitants d’ici 2050. A cette époque, 40% de sa population aura plus de 65 ans. On comptera alors quatre personnes âgées de plus de 65 ans pour un moins de quinze ans. Le Japon devrait passer de moins 127 millions d’habitants en 2015 à 95 millions en 2050, soit 32 de moins…. La population nipponne devrait diminuer de moitié entre 2050 et 2100, tombant alors à 48 millions d’habitants. La diminution présente de la population japonaise aura pour conséquence une profonde modification de sa structure par âge et une réduction de la main d’œuvre disponible. c. Comment en est-on arrivé à cette situation ? Alors que la majeure partie des pays occidentaux connaissait un baby-boom, au Japon, il n’a duré que trois ans dans l’après-guerre. Dès les années 60, la fécondité tombe à 1,58 enfant par femme. Parfois, on choisit même de différer des naissances pour des raisons astrologiques. 1966, année « cheval et feu », s’annonçait maléfique car les filles, nées cette année-là, porteraient malheur à leur mari. Son taux le plus bas fut atteint en 2005 avec 1,26 enfant par femme avant de remonter légèrement (1,34) en 2007. Ce sont notamment le retard au mariage et la montée du célibat qui ont entraîné mécaniquement la baisse des naissances. d. Il n’y aura plus de japonais en l’an 3000 ! Les démographes annoncent l’extinction de la population japonaise pour l’an 3000. En attendant, innovation robotique et électronique apparaissent comme des substituts au manque de main d’œuvre déjà enregistré dans les métiers de la santé et du service. e. Le Japon n’est pas seul Le Japon n’est que le premier pays à connaître un tel sort. Le département Démographie des Nations Unies a récemment publié un rapport dans lequel il affirme que 48 pays connaîtront le déclin de leur population d’ici 2050, parmi lesquels une bonne partie des pays européens. A ce titre, aucun des pays de l’Union européenne (à part la France en 2014) n’a eu un taux de fécondité suffisant pour permettre le remplacement de la population. 5. Le Bitcoin en ligne de mire C’est un sujet qui n’intéresse pas grand monde mais qui pourrait bien faire la une des journaux financiers en 2017 : L’évolution du Bitcoin. On en reparle de plus en plus car la valeur totale des bitcoins en circulation vient de dépasser les 14 milliards de dollars soit un record historique. Le prix de la monnaie virtuelle a bondi de 5% hier pour atteindre un plus haut de trois ans en atteignant 875 dollars sur la plate-forme européenne Bitstamp. Il a plus que doublé depuis le début de l'année, quand il valait 435 dollars. a. Explication Bitcoin est un système expérimental de transfert et de vérification de propriété reposant sur un réseau de pair à pair sans aucune autorité centrale. L’application initiale et l’innovation principale du réseau Bitcoin est un système de monnaie électronique décentralisée dont le bitcoin est l’unité de compte. Bitcoin fonctionne avec un logiciel et un protocole qui permet aux utilisateurs d’émettre des bitcoins et de gérer les transactions de façon collective et automatique. En tant que protocole libre (code source ouvert), il permet également une interopérabilité des logiciels et services qui l’utilisent. En tant que monnaie le bitcoin est à la fois un intermédiaire de paiement et une réserve de valeur. Bitcoin est conçu pour s’autoréguler. Le bon fonctionnement des échanges est garanti par une organisation générale que tout le monde peut examiner, car tout y est public : les protocoles de base, les algorithmes cryptographiques utilisés, les programmes les rendant opérationnels, les données des comptes et les débats des développeurs. Après avoir atteint son plus haut historique en 2013 (1'163 dollars), le cours du Bitcoin avait été mis à mal par différents scandales et était retombé en 2015 à 150 dollars…. b. La Chine en ligne de mire La récente pression sur la devise chinoise (le yuan) a permis au Bicoin de revenir sur le devant de la scène en tant que valeur refuge. Les chinois craignent en effet que la banque centrale chinoise ne soit tentée de poursuivre la lente dévaluation de la devise du pays (-7% face au dollar depuis le début de l’année). Les données montrent que la majorité des échanges de bitcoins concernent la Chine, où toute augmentation de la demande a donc un impact significatif sur la valeur de la monnaie virtuelle. Si le Bitcoin n’est pas officiellement reconnu en Chine, la monnaie virtuelle est cependant tolérée et rentre dans ce que l’on appelle une zone grise. Les échanges de Bitcoins permettent entre autres de contourner les contrôles de capitaux tels que ceux existant en Chine. c. La valeur à un niveau record C’est mathématique, comme actuellement des bitcoins continuent d'être injectés dans le système, au rythme de 12,5 toutes les 10 minutes, la valeur totale en circulation a dépassé le pic atteint en 2013 à 14,01 milliards de dollars, un record donc. d. Comment investir ? Pour investir ou spéculer sur le bitcoin, deux choix s'offrent. On peut tout d’abord en acheter directement sur une plate-forme d'échange, comme Paymium ou Bitstamp. Les gains seront alors classés comme des bénéfices non commerciaux (BNC). Ensuite, on peut aussi passer par des CFD (contract for differences) reproduisant l'évolution du bitcoin. De tels produits, spéculatifs, sont disponibles chez des courtiers comme IG ou AvaTrade. On peut alors investir à la hausse ou à la baisse. Quant aux gains, ils seront soumis aux 15,5% de taxes sociales et au barème de l’impôt sur le revenu. e. Quel avenir immédiat ? Il convient de ne surtout pas minimiser le phénomène, ce d’autant plus que la Suisse à sa carte à jouer dans la course à la monnaie virtuelle. En effet, le manque de régulation pousse plusieurs entreprises à installer leur siège social en Suisse. C’est le cas de Xapo, qui était en Californie jusqu’à présent. Son activité : elle stock les bitcoins d’une façon sécurisée. C’est donc un coffre-fort virtuel, où on dépose ses Bitcoins en attendant qu’elles prennent encore plus de valeur. 6. Aujourd’hui Aujourd’hui nous surveillerons les statistiques sur la croissance du 3ème trimestre en France ainsi qu’en Grande-Bretagne. Aux Etats-Unis c’est le sentiment du consommateur au Michigan qui pourrait nous apporter de nouvelles surprises positives. Les indices européens devraient ouvrir sans tendance ce matin pour la dernière séance avant les fêtes de Noël. Aujourd’hui c’est bien évidemment la faiblesse des volumes qui devrait être à l’honneur. Tendance asiatique Les indices asiatiques sont en baisse ce matin dans le sillage de la prise de bénéfices des indices américaine hier soir. Les volumes sans surprise sont en dessous de la moyenne journalière des 30 derniers jours. Le Nikkei est fermé ce matin pour fêter l’anniversaire de sont empereur (83 ans). Actualité Le salaire minimum au Portugal augmentera le 1er janvier de 27 euros à 557 euros bruts sur 14 mois, selon un accord conclu entre le gouvernement socialiste et les partenaires sociaux. En contrepartie, les employeurs verront leurs charges patronales portant sur les plus faibles salaires baisser de 1,25 point de pourcentage, à 22,5% L'économie américaine devrait enregistrer au quatrième trimestre une croissance de 2,5% en rythme annualisé, montre le modèle GDP Now de la Réserve fédérale d'Atlanta après la publication ces derniers jours de données en matière de dépenses de ménages, d'investissements ou encore de reventes de logements. Energie / Utilities ► La filiale américaine d’EDF dans les énergies renouvelables a vendu deux parcs éoliens à Southern Power. Ils totalisent 300 MW de puissance installée et sont déjà en exploitation. EDF Renewable Energy va ainsi se séparer, dans des conditions financières qui n'ont pas été rendues publiques, du site de Salt Fork Wind, dans les Comtés de Donley et Gray, au Texas, qui comprend 87 turbines Vestas de 2 MW et dont l'électricité est vendue dans le cadre d'un accord de long terme à la ville de Garland et à Salesforce. Le groupe va aussi céder Tyler Bluff Wind, dans le Comté de Cooke, là encore au Texas, équipé de 52 turbines Siemens de 2,4 MW Prix du baril Le prix du baril de pétrole est en légère baisse ce matin en Asie dans les sillage d’une prise de bénéfice. Industrie / Minières / Automobile ► Le syndicat Unite a annoncé avoir levé son appel à la grève pour le personnel navigant de British Airways pendant les fêtes de Noël. Dans un communiqué, le syndicat précise avoir reçu une offre salariale révisée de la direction, sur laquelle ses membres auront à se prononcer. ► Volkswagen a conclu un préaccord sur les indemnisations financières qui seront accordées aux propriétaires des voitures de grosse cylindrée aux Etats-Unis équipées d'un moteur diesel truqués, a annoncé le constructeur. Si elles sont approuvées par la justice, ces compensations, dont le montant n'a pas été dévoilé, devraient permettre à Volkswagen de solder le volet civil du scandale du Dieselgate aux Etats-Unis. ► Le marché automobile américain devrait légèrement décliner en décembre par rapport au même mois de 2015 mais atteindre néanmoins un nouveau record sur l'ensemble de 2016, selon le consultant spécialisé WardsAuto. Les constructeurs publieront leurs chiffres le 3 janvier. WardsAuto a dit prévoir pour décembre un recul de 0,46% des ventes, à 1,625 million de véhicules, soit un taux annualisé de 17,7 millions en données corrigées des variations saisonnières. Sur l'ensemble de 2016, le marché automobile américain devrait totaliser 17,41 millions d'unités selon le consultant, soit un nouveau record après celui de 17,39 millions de 2015. Les consultants J.D. Power et LMC Automotive s'attendent pour leur part à un recul de 2,2% des ventes en décembre par rapport au mois comparable de 2015. ► Le chinois HNA Aviation Hong Kong (HNA) a finalisé l'offre de rachat qu'il avait soumise à Gategroup. Le nouveau conseil d'administration est entré en fonction et les actions Gategroup seront décotées de la Bourse suisse SIX, a indiqué Gategroup dans un communiqué. ► Air France-KLM a vendu un total de 4.950.000 actions d'Amadeus IT Group, S.A. (« Amadeus »), représentant environ 1,13% du capital social d'Amadeus, dans le cadre du débouclement et de la résiliation d'une partie des opérations de couverture qui portaient sur 9.900.000 actions d'Amadeus. Financières ► Barclays est poursuivie pour son rôle dans la crise des subprimes qui avait déstabilisé le système financier mondial en 2008-2009, a annoncé le département de la Justice américain. Le fait qu'une banque soit poursuivie dans cette affaire est assez inhabituel, la plupart d'entre elles ayant accepté des règlements financiers à l'amiable pour éviter précisément des actions en justice. Une plainte a été déposée devant un tribunal fédéral de New York, a précisé le ministère de la Justice (DoJ). ► Vontobel a terminé ses discussions avec le Département de justice (DoJ) américain dans le cadre du programme bancaire. Dans son communiqué, la banque précise qu'elle ne s'est vu infliger aucune amende ni paiement. En décembre 2013, Vontobel avait décidé de s'annoncer dans la catégorie des banques n'ayant pas violé le droit fiscal américain ► Raiffeisen a mis fin à son litige fiscal avec les Etats-Unis. La banque ne devra pas payer d'amende aux autorités américaines. L'accord trouvé avec le Département américain de la justice (DoJ) concerne toutes les banques de l'établissement financier et ses succursales, selon un communiqué. ► La Deutsche Bank a trouvé un accord avec le ministère américain de la Justice pour le paiement d'un total de 7,2 milliards de dollars, dont une amende de 3,1 milliards de dollars, pour son rôle dans la crise des subprimes, a-t-elle annoncé. Outre cette amende, la banque allemande va également s'acquitter de 4,1 milliards de dollars sous forme d'"allègements aux consommateurs", par exemple des révisions des conditions de ses prêts déjà accordés, a-t-elle précisé dans un communiqué boursier. ► Le gouvernement italien a annoncé le lancement d'un plan de sauvetage public non chiffré pour la banque BMPS, qui venait d'échouer à trouver sur les marchés les 5 milliards d'euros nécessaires à sa recapitalisation. A l'issue d'un conseil des ministres, le gouvernement a approuvé un décret instaurant un plan de secours pour les banques en difficulté, et la BMPS en premier lieu, via un fonds de 20 milliards d'euros alimenté par une augmentation de la dette publique et validé mercredi par le Parlement. Selon le chef du gouvernement, Paolo Gentiloni, ce plan établi en concertation avec les autorités européennes garantit la totalité de l'épargne des particuliers. ► Credit Suisse est parvenu à un accord avec le Département américain de la justice (DoJ) dans l'affaire des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS), un des produits financiers ayant mené à la crise des subprimes de 2008. La banque devra s'acquitter d'une amende de 2,48 mrd USD, plus un dédommagement aux clients de 2,8 mrd étalé sur une période de cinq ans, indique-t-elle. Afin de couvrir ces pénalités, le numéro deux bancaire helvétique va constituer une provision supplémentaire de 2 mrd USD, qui viendra s'ajouter aux réserves déjà prévues. Cette somme sera comptabilisée au quatrième trimestre 2016. La convention libère Credit Suisse d'une éventuelle procédure civile intentée par le DoJ suite à la titrisation, la souscription et l'émission de RMBS, une activité menée par Credit Suisse principalement entre 2005 et 2007. L'accord conclu avec les autorités américaines a été approuvé par le conseil d'administration de CS, précise le communiqué. Informations et Technologies ► Vivendi a mis à exécution son plan en parvenant à s'emparer de pratiquement 30% de Mediaset, avec pour but de forger une alliance avec la famille Berlusconi qui le contrôle. Le groupe de Vincent Bolloré a annoncé être encore monté au capital du groupe de télévision italien dont il détient désormais 28,80% des actions et 29,94% des droits de vote. ► Altran annonce l'acquisition de Pricol Technologies, un fournisseur de solutions d'ingénierie basé en Inde, qui assiste ses clients de la conception jusqu'à la production de leurs produits. ► Sunrise Communications Group renégocie les prix de ses facilités de crédit long terme (Term Loan B, TLB) de 1369 mio CHF et une facilité de crédit renouvelable (Revolving Credit Facilities, RCF) de 200 mio CHF. La conclusion des négociations est attendue pour le 30 décembre prochain, a précisé Sunrise ► JCDecaux et Top Media vont fusionner leurs activités en Amérique Centrale. Le français détiendra 71% du nouvel ensemble, qui couvre le Panama, le Guatemala, le Costa Rica, le Salvador, le Honduras et le Nicaragua. Il sera pour l'heure baptisé JCDecaux-Top Media. Le rapprochement permet une couverture régionale plus complète puisque JCDecaux étend sa présence au Nicaragua et au Honduras. Le français était présent sur les quatre autres marchés depuis le rachat d'Eumex en 2014. Les modalités financières n'ont pas été communiquées. Consommation ► Coop rachète le groupe Aperto. Le numéro deux helvétique du commerce de détail ne donne aucune indication quant au montant de la transaction Pharmaceutique ► Roche étend son système de tests Cobas-6800/8800 à des tests de maladies sexuellement transmissibles Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae. Le test Cob as CT/NG est le premier test moléculaire pour ces deux maladies. Il permet d'améliorer l'accès à un groupe de patients à hauts risques, selon le communiqué ► L'Agence américaine du médicament (FDA) a homologué un système de lentilles d'Alcon permettant de traiter les patients atteints de la cataracte, a annoncé la division ophtalmologique de Novartis. La commercialisation de ce produit aux Etats-Unis doit débuter au premier trimestre 2017. ► Vifor Pharma, filiale de Galenica, et l'américain ChemoCentryx ont annoncé l'extension de leur collaboration dans le domaine de la santé rénale pour y inclure le développement et la commercialisation de CCX140. Ce produit est un inhibiteur oral du récepteur de chimiokines CCR2, pour le traitement de maladies rénales, indique un communiqué. ► Sanofi a assigné en violation de brevets les sociétés Watson Labs, Aurobindo Pharma et Alvogen Group. Les plaintes concernent la protection d'Aubagio et ont été déposées devant un cour de district du Delaware. Aubagio (tériflumonide) est un traitement oral en prise quotidienne contre la sclérose en plaques qui a généré en 2015 un chiffre d'affaires de 871 millions d'euros (doublé par rapport à 2014) et qui représentait à ce titre l'année dernière le 5ème médicament le plus vendu de Sanofi derrière Lantus, Plavix, Lovenox et Renagel/Renvala. La statistique du jour