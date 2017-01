La Morning note de Mirabaud Securities

mercredi, 04.01.2017

John Plassard



Les indices américains ont fini en hausse confirmant l’élan des dernières semaines de 2016. Le Dow Jones a cependant manqué pour la 14ème séance consécutive son rendez-vous avec les 20'000 points.

Les 3 indices principaux ont semblé hésiter tout au long de la séance pour en définitive terminé dans le milieu du range journalier. Les investisseurs étaient attentifs à la première réunion de l’année du Congrès américain.

Au niveau macroéconomique, deux indicateurs ont contribué à alimenter un certain optimisme quant à la situation économique des Etats-Unis avec une accélération plus forte que prévu de l'activité du secteur manufacturier en décembre et des dépenses de construction en novembre.

Tous les grands indices sectoriels du S&P ont fini dans le vert, à l'exception des utilities (-0,3%) réputées comme étant défensives. Les télécoms (+1,9%) ont terminé en tête de peloton après des relèvements de recommandation de brokers sur Verizon (+2,25%), principal contributeur à la hausse du S&P-500, et CenturyLink (+6,60%). Le secteur a rebondi d'environ 18% depuis un creux de 10 mois touché mi-novembre. Même le secteur de la santé (+1,4%) a été à la fête.

Au niveau des valeurs, Xerox a gagné près de 20% en bouclant son projet de scission en conservant ses traditionnelles activités de matériel d'impression tout en plaçant les services d'externalisation pour les entreprises dans une autre entité (Conduent).

Ford, qui a renoncé à un projet d'usine au Mexique au profit d'un investissement aux Etats-Unis a aussi été soutenu (+3.79%). Signalons que les valeurs de la restauration (S&P Restaurant) sont en baisse pour la 8ème séance consécutive.

Les cours du pétrole ont nettement baissé hier soir à l'issue d'échanges très hésitants pour la première séance de l'année, l'aversion au risque l'emportant sur fond d'interrogations sur la mise en œuvre d'accords de baisse de l'offre entre pays producteurs.

Par ailleurs des rumeurs d’accélération de la production libyenne sont venues perturber la séance.

Le billet vert s’est approché de ses hauts niveaux de mi-décembre 2016 après la publication d’indicateurs économiques jugés meilleurs que prévu. Signalons que le Pesos mexicain a une nouvelle fois souffert de l’annonce de Ford.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a progressé à 2,447% contre 2,445% vendredi soir, et celui des bons à 30 ans reculait à 3,048% contre 3,067% précédemment.

Le Bitcoin a poursuivi sa progression comme nous l’annoncions le mois précédent (18ème hausse sur les 21 derniers jours) en confirmant les 1’000 dollars.

Dans les métaux, c’est assez rare pour le noter, mais signalons qu’avec la progression du jour, L’Or signe la meilleure performance de toutes les classes d’actifs en 2017…. !

Finalement, la volatilité (VIX) s’est littéralement effondrée (-8.5%) pour repasser sous la barre des 13.

En termes de prévisions, la banque Goldman Sachs s’est aussi prêtée au jeu en prédisant un premier objectif de 2'400 points pour le S&P500 durant le premier semestre (hausse initiée par l’enthousiasme suscité par la réduction des taxes) ainsi qu’une baisse à 2'300 points lors du deuxième semestre 2017 (baisse initiée par les contraintes budgétaires des Etats-Unis).

1. Statistiques économiques américaines

Il y avait hier des statistiques économiques intéressantes, voici ce que nous avons relevé :

a. Expansion de l’activité manufacturière (ISM)

Selon l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM), l'activité manufacturière a enregistré une nouvelle expansion le mois dernier aux Etats-Unis

L'indice ISM manufacturier est ressorti à 54,7 le mois dernier, contre 53,2 en novembre, alors que le consensus pariait sur une légère hausse autour de 53,7.

La dernière fois que la statistique a été plus élevée, c’était en février 2015 (55,5).

b. Croissance du secteur manufacturier (PMI)

La croissance du secteur manufacturier des Etats-Unis a accéléré un peu en décembre, à en croire l'indice PMI Markit qui s'est établi à 54,3 en donnée définitive ce qui constitue son plus haut niveau depuis 21 mois, contre 54,1 en novembre.

L’institut Markit explique que des hausses robustes de la production et des nouvelles commandes ont conduit au rythme de créations d'emplois le plus rapide dans le secteur depuis un an et demi.

De même, les dépenses des clients plus élevées et une confiance optimiste des entreprises se sont traduites par la plus forte accumulation de stocks pré-production depuis août 2014.

c. Dépenses de construction en hausse

Le Département américain du Commerce a fait état d'une augmentation de 0,9% des dépenses de construction au titre du mois de novembre.

Cette hausse est au-dessus des attentes du consensus qui tablait sur une progression de 0,5%.

Elle intervient après une précédente augmentation de 0,6%.

2. La BCE devrait s’en réjouir, ou pas…

Voilà une bonne nouvelle pour le deuxième jour de l’année boursière. On a appris que l'inflation annuelle avait augmenté plus vite que prévu en décembre en Allemagne pour atteindre son plus haut niveau en trois ans.

L'indice des prix à la consommation harmonisé aux normes européennes (IPCH) a en effet augmenté de 1,0% sur un mois et de 1,7% sur un an (première estimation de l'office fédéral de la statistique), alors qu'il était inchangé en novembre et en hausse de 0,7% sur un.

Sur une base harmonisée, il s'agit du taux d'inflation annuel le plus élevé depuis juillet 2013.

Le consensus s'attendait à une progression de 0,6% sur un mois et de 1,3% sur un an.

En données non harmonisées, l'inflation s'affiche à +1,7% également sur un an, contre 0,8% en novembre.

Les prix de l'énergie et des produits alimentaires ont été les principaux contributeurs à cette accélération de l'inflation le mois dernier en Allemagne.

Cette surprenante reprise de l'inflation allemande a des bons et des moins bons côtés.

D’une part la Bundesbank doit s’en réjouir. L’institution allemande a effectivement toujours défendu une réduction plus rapide du plan de rachat d'obligations de la Banque centrale européenne (BCE) et des taux moins bas.

Ce chiffre n’a pas manqué de faire réagir le président de l'institut économique allemand Ifo qui a affirmé que la BCE devrait arrêter son programme d'achats d'actifs si l'inflation au sein de la zone euro s'accélérait comme en … Allemagne.

Mario Draghi finalement doit aussi être heureux de ce chiffre car il pourra clamer haut et fort que c’est la confirmation d’une victoire contre la déflation.

D’autre part, cette bonne nouvelle pourrait perturber les plans de la BCE. Rappelons que Mario Draghi n’a de cesse de répéter qu’un Tapering n’a toujours pas été discuté entre les membres. Si la tendance devait se poursuivre ces prochaines semaines, on voit mal comment ce dernier pourrait maintenir le même discours en niant la réalité des faits.

3. La Turquie en plein désarroi

La livre turque débute l’année comme est l’a terminé : Par un record. La devise a en effet atteint un nouveau record à la baisse face au dollar en perdant 1,4% de sa valeur et crevant brièvement le plafond des 3,60 (contre dollar).

La raison de la baisse du jour est à mettre sur le compte d’une forte hausse de l’inflation et de l’instabilité qui règne actuellement en Turquie après l’attentat sanglant du 31 décembre.

En détail, on a appris que le taux d'inflation pour le mois de décembre 2016 avait augmenté de 1,34% par rapport au mois précédent et de 8,53% par rapport au mois de décembre 2015. Rappelons ici que l’objectif de la Banque centrale est actuellement de 5%.

Ces chiffres sont publiés au plus mauvais moment. Entre tension sécuritaire, politique (une adhésion à l’Union européenne (UE) repoussée aux calendes grecques), migratoire, macroéconomique (le dossier syrien est toujours brûlant) et économique (la croissance de l'économie turque est actuellement de -1.8% notamment avec l’effondrement du secteur du tourisme).

Rappelons que dernièrement, pour tenter d'enrayer la chute de la livre turque, les autorités ont multiplié les efforts de tout ordre. Sans effet pour l’instant. La tendance devrait se poursuivre.

4. Bâle 3+ verra-t-il le jour ?

On a bien compris que la réglementation bancaire allait être l’un des sujets clé de ce premier trimestre 2017. Que ce soit aux Etats-Unis (où le thème devrait être discuté au Congrès) ou plus globalement au niveau international.

La première information sur le sujet de l’année nous est parvenu du Comité de Bâle (chargé de définir la réglementation bancaire internationale) qui de manière très surprenante a annoncé le report d'une réunion au cours de laquelle devaient être validées de nouvelles règles en matière de ratio de capitaux, conçues pour éviter une nouvelle crise financière. Le Groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables du contrôle bancaire (GHOS), l'instance de gouvernance du Comité de Bâle, devait trouver ce mois-ci un accord sur Bâle 3+ (ou Bâle 4 selon son surnom).

Il s'agit de la dernière touche aux réglementations internationales de Bâle 3, mises en place dans le sillage de la crise financière de 2008 afin d'éviter une répétition de celle-ci.

Le GHOS, a en effet signalé qu'il avait besoin de plus de temps pour finaliser les nouvelles règles de solvabilité des banques et qu'il annulait en conséquence une réunion clé qui devait se dérouler ce mois-ci.

Un communiqué sommaire a indiqué qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour terminer certains travaux, entre autres pour établir le calibrage définitif du dispositif, avant que le GHOS puisse examiner l'ensemble des propositions.

On comprend bien que la mal est plus profond et que la finalisation du projet pourrait prendre encore bien plus de temps voire être remodelé … entièrement.

Le principal point de désaccord dans les négociations sur la finalisation des règles de Bâle 3 porte sur la façon dont les banques européennes calculent le degré de risque de leurs actifs et le montant de fonds propres qu'elles doivent détenir.

Les États-Unis font pression pour des exigences de capital strict, tandis que les gouvernements européens, les régulateurs et les groupes financiers craignent que des exigences rigoureuses n’entravent leurs banques et leurs économies.

Steven Mnuchin, choisi par M. Trump pour le poste de secrétaire au Trésor, a critiqué début décembre 2016 la loi américaine de régulation bancaire Dodd-Frank (n’hésitez pas à nous demander notre analyse sur le sujet), adoptée en 2010 après la crise financière, la jugeant trop compliquée et nuisible au crédit et à la croissance.

5. Aujourd’hui

Aujourd’hui les yeux des investisseurs seront rivés sur l’inflation de la zone euro ainsi que sur les Minutes de la Fed.

Les indices européens devraient ouvrir en légère hausse dans le sillage de la clôture de New-York. Le momentum positive en zone euro pourrait recevoir un dopant ce matin sous la forme d’une statistique potentiellement meilleure qu’attendue concernant l’inflation (11h00).

Tendance asiatique

Les indices asiatiques sont pour la plupart en hausse ce matin dans le sillage de la clôture des indices américains et européens. La bourse de Tokyo étant fermé hier comble son retard en rebondissant de manière encore plus prononcée que ses homologues asiatiques. La baisse du Yen étant l’un des éléments qui profite à la hausse du Nikkei.

Au niveau des statistiques notons que l'activité dans le secteur manufacturier s'est développée en décembre à son rythme le plus rapide depuis un an au Japon, avec la progression des nouvelles commandes, signe encourageant que l'économie nippone, à la peine, est peut-être en train de repartir.

Actualité

Le département américain de la Défense a annoncé que des avions de la coalition internationale avaient apporté la semaine dernière un appui aux forces turques engagées contre l'Etat islamique (EI) dans le secteur d'Al Bab, dans le nord de la Syrie.

Le président élu Donald Trump a annoncé sur son fil Twitter qu'il tiendrait une conférence de presse le 11 janvier à New York.

Energie / Utilities

► Glencore assure avoir finalisé l'accord annoncé en décembre avec la Qatar Investment Authority (QIA) pour une reprise de 19,5% de Rosneft.

► APR Energy et GE renouvellent leur alliance stratégique pour la production accélérée d'énergie

► Areva NP a fourni à l'unité 1 de la centrale nucléaire russe de Novovoronezh-2 son système de contrôle-commande de sûreté TELEPERM XS. Le dispositif a été installé pour le compte de Rosatom, qui a raccordé au réseau le réacteur de 3ème génération en 2016. La centrale, située au sud-ouest de la Russie, comptera à terme quatre tranches à eau pressurisée. Le première affiche une puissance de 1.114 MW. Areva et Rosatom ont déjà travaillé sur quatre projets dans le domaine du contrôle-commande de sûreté en Russie, en construction et en modernisation.

► Exxon Mobil a annoncé avoir conclu un accord avec Rex Tillerson, son ancien PDG, aux termes duquel tout lien sera coupé entre lui et la compagnie de manière à éviter tout conflit d'intérêt lorsqu'il sera à la tête du département d'Etat américain. La valeur des plus de deux millions d'actions Exxon Mobil à dividende différé qu'il aurait reçues au cours des dix prochaines années seront transférées vers un fonds géré de façon indépendante, et les attributions d'actions seront annulées, a fait savoir la compagnie.

Prix du baril

Le prix du baril de pétrole est en légère hausse ce matin en Asie, tentant un rebond après une séance des plus volatile hier soir à New-York.

Industrie / Minières / Automobile

► Ford a annoncé l'annulation d'un projet de construction d'une usine d'assemblage au Mexique, un investissement qui était estimé à 1,6 milliard de dollars. A sa place, Ford, dont les projets au Mexique ont suscité de vives critiques de la part de Donald Trump, prévoit d'investir 700 millions de dollars dans son usine de Flat Rock, dans le Michigan, pour y développer des véhicules autonomes, hybrides et électriques.

► Les chantiers navals de Saint-Nazaire s'apprêtent à nouveau à changer de mains : l'italien Fincantieri a été retenu par la justice sud-coréenne pour la reprise de STX France, officiellement mis en vente, tout comme son actionnaire majoritaire, en octobre.

► Syngenta et ChemChina ont demandé à la Commission européenne qu'elle reporte de 10 jours supplémenaires, jusqu'au 12 avril, la date butoir pour son examen du projet d'acquisition du géant suisse des pesticides par le groupe de chimie chinois, afin de discuter des réponses à apporter aux inquiétudes de Bruxelles concernant ce rapprochement, a annoncé Syngenta.

► L'association allemande de défense des droits des consommateurs myRight a intenté la première action en justice contre Volkswagen en Allemagne, faisant monter la pression pour que le groupe indemnise ses clients en Europe à la suite du scandale de manipulation des tests d'émission de gaz polluants.

► Tesla Motors a annoncé une contraction de 9,4% de ses livraisons de véhicules au quatrième trimestre en raison de retards de production liés à la transition vers un nouveau logiciel de pilotage automatique. Le constructeur de voitures électriques a livré environ 22.200 véhicules au quatrième trimestre contre 24.500 au cours des trois mois précédents. Le nombre total de livraisons pour l'ensemble de l'année 2016 s'élève à 76.230, ce qui est inférieur à l'objectif compris dans une fourchette de 80.000 à 90.000 unités. L'action Tesla cédait près de 2% à 212,90 dollars dans les échanges après la clôture à Wall Street

► Technip a remporté auprès de SOCAR GPC un contrat de service portant sur des licences technologiques de production d’éthylène et cryomax. Celles-ci sont respectivement destinées à un complexe pétrochimique et à une section de récupération de GNL d’une usine de traitement de gaz. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un nouveau complexe gazier et pétrochimique, situé à Garadagh en Azerbaïdjan.

► Alcoa a annoncé la fermeture de son usine Suralco au Suriname, qui était déjà à l'arrêt depuis plus d'un an. Alcoa va fermer cette raffinerie d'aluminium et les mines de bauxite dans ce pays après consultation avec le gouvernement surinamien sur l'avenir de l'exploitation de la bauxite.

► Eramet a annoncé la conclusion de la vente de sa filiale Erachem, spécialisée dans la chimie du manganèse, à la société américaine PMHC II, maison mère de son concurrent Prince International Corporation. La transaction, réalisée le 30 décembre dernier, s'est élevée à 193 millions de dollars (185 millions d'euros), indique le groupe dans un communiqué.

► Legrand tire les premiers fruits de son développement sur le segment des objets connectés et du numérique, résultat de sa stratégie affirmée l'an dernier, a indiqué à l'AFP son PDG Gilles Schnepp, à la veille du salon CES des technologies de Las Vegas.

► Lonza a finalisé la cession de son site wallon de production de peptides au groupe belge Polypeptide Laboratories. L'opération avait été annoncée début décembre. Les détails financiers de la transaction font l'objet d'une clause de confidentialité, rappelle le communiqué, mais le chimiste et sous-traitant de l'industrie pharmaceutique indique avoir déjà inscrit un amortissement de 44 mio CHF.

Financières

Informations et Technologies

► Intel va acquérir une participation de 15% dans le capital du service de cartographie Here, déjà propriété de plusieurs constructeurs automobiles allemands, d'après un communiqué publié par le fabricant américain de semi-conducteurs.

► Gemalto: lance le module sans fil LTE Cat. M1 pour permettre de nouveaux cas d'utilisation dans l'IoT

► Morgan Stanley abaisse sa recommandation sur STMicroelectronic de pondération en ligne à sous-pondérer

Consommation

► Le groupe d'eaux minérales Ogeu est parvenu à un accord pour racheter la source de Quézac, située en Lozère, à Nestlé, ont annoncé les deux groupes, mettant fin à un processus de vente de près de deux ans.

► L'Oréal a annoncé le lancement d'une brosse connectée, nouvelle innovation technologique dans la beauté visant à séduire les jeunes consommateurs nés avec le digital. La brosse, qui a reçu le prix international de l'innovation du salon CES de l'électronique grand public de Las Vegas, est signée Kérastase, la marque de produits capillaires de L'Oréal vendus dans les salons de coiffure, en partenariat avec Withings (groupe Nokia) et l'incubateur technologique de L'Oréal basé à San Francisco.

Pharmaceutique

► Le ministère grec de la Justice a promis une enquête judiciaire "rapide et approfondie" pour corruption présumée de certains fonctionnaires en Grèce par Novartis. Le ministre Stavros Kontonis a ordonné une enquête après "des dénonciations (parues dans la presse) concernant des versements de pots-de-vin à des fonctionnaires par Novartis", a indiqué un communiqué ministériel.

► AB Science annonce que de nouvelles données précliniques démontrent que le masitinib a un effet protecteur inattendu sur les muscles et les nerfs dans la sclérose latérale amyotrophique

► La justice américaine a rejeté le recours déposé par Sanofi et son partenaire Regeneron contre un précédent jugement favorable à leur concurrent Amgen en matière de brevets concernant leur traitement contre le cholestérol, Praluent. Amgen, qui commercialise le Repatha, un traitement concurrent du Praluent, a porté plainte en octobre 2014 en réclamant à la justice d'interdire la vente du traitement mis au point par Sanofi et Regeneron. Le groupe américain a accusé ces derniers de violation de deux brevets relatifs aux anti-PCSK9, des anticorps visant à traiter les cas difficiles de cholestérol élevé.

► Sanofi a annoncé que Soliqua(TM) 100/33 (insuline glargine 100 unités/ml et lixisénatide* 33 mcg/ml, solution injectable) est désormais disponible sur prescription médicale dans les officines des États-Unis. Soliqua 100/33 est indiqué dans le traitement du diabète de type 2 de l'adulte inadéquatement contrôlé par insuline basale (à raison d'une dose inférieure à 60 unités par jour) ou par lixisénatide.

