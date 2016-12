Bourse Zurich: légère baisse attendue pour la dernière séance de 2016

vendredi, 30.12.2016

Les indications préalables en provenance des places financières internationales ne donnent pas d'orientation claire vendredi matin.

La Bourse suisse devrait entamer sa dernière séance de l'année sur une note légèrement négative. Les indications préalables en provenance des places financières internationales ne donnent pas d'orientation claire vendredi matin. Ainsi les principaux indices de Wall Street ont terminé à peu près à leur cours de clôture de la veille, alors que les Bourses asiatiques se sont maintenues tout juste au-dessus du niveau de flottaison.

Il faut dire que les impulsions font défaut. Les courtiers commencent à douter de plus en plus de la durabilité du rallye qui a suivi l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis. La recrudescence d'incertitude va sans doute pousser les investisseurs vers des valeurs refuge, ce qui devrait se traduire par un regain d'intérêt pour le marché suisse et le franc, appréciés pour leurs propriétés défensives.

A 08h20, le Swiss Market Index (SMI) s'étiolait de 0,23% à 8237,27 points, dans le négoce avant-Bourse compilé par la banque Julius Bär. Les valeurs vedettes évoluaient dans une fourchette comprise entre 0,0 et +0,5%.

En comparaison annuelle, l'indice phare de la place zurichoise accuse un repli de bien 6%. Abstraction faite des dividendes, le recul est toujours de 3%. Le tableau est plus favorable du côté du marché élargi, dont l'indice SPI, qui comprend la plupart des titres cotés et tient également compte des dividendes, affichait une contraction de 1% jeudi soir.

Avec une avancée de 0,5% avant-Bourse, Actelion était en tête du classement. La veille, l'action avait nettement progressé, avant de céder quasiment tous ses gains en fin de séance. Une dépêche de l'agence Reuters mentionne une possible scission du laboratoire d'Allschwil en cas de reprise par le géant américain Johnson & Johnson (J&J). Des négociations viseraient à séparer les activités commerciales de celles de recherche et développement (R&D). On parle d'une offre en espèces à hauteur de 260 USD par action Actelion, supérieure à ce que J&J avait proposé à mi-décembre.

Mis à part Acetelion, l'action du fabricant de parfums et arômes Givaudan prenait un bon 0,1%. Elle était suivie des poids lourds Nestlé et Novartis, qui gagnaient juste 0,1%. Roche restait pour sa part quasi-inchangé. La veille, les défensives avaient soutenu le marché.

Les deux grandes banques UBS et Credit Suisse montaient de 0,1% également. Les cycliques ABB, Adecco et LafargeHolcim leur emboîtaient le pas, s'approchant également de 0,1%.

Sur le marché élargi, l'action de la société d'affichage APG SGA pourrait encore mériter d'être suivie après l'annonce faite la veille d'une prolongation de contrat de 25 ans en Serbie. Ceci vaut également pour la société de participations Alpine Select, qui a finalisé son programme de rachat d'actions. Par ailleurs, une assemblée générale extraordinaire de Gottex a lieu aujourd'hui avec pour thèmes une réduction de valeur nominale et un changement de raison sociale.(awp)