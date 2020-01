La crainte d'une récession américaine recule pour la FED

samedi, 04.01.2020

Les incertitudes sur le commerce sont moindres et la menace de récession s'éloigne aux Etats-Unis, selon les responsables de la Banque centrale américaine.

Les responsables de la Fed n'étaient pas tous en ligne avec le président de la Fed Jerome Powell, enclin à laisser les taux inchangés jusqu'à ce que les perspectives économiques évoluent.

Les risques pour l'économie américaine demeurent, mais les incertitudes sur le commerce sont moindres et la menace de récession s'éloigne, selon les minutes de la dernière réunion du comité monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) publiées vendredi.

Le compte-rendu des discussions entre les responsables de la Banque centrale américaine en décembre fait état d'un soulagement lié d'une part à la guerre commerciale avec la Chine qui semble en phase de détente, et d'autre part aux risques moindres de voir la Grande-Bretagne s'effondrer à sa sortie de l'Union Européenne.

Les responsables de la Fed ont relevé que "l'économie américaine montre des signes de résistance face aux vents contraires du développement mondial".

Plus encourageant encore, les modèles économiques "suggèrent que la probabilité d'une récession à moyen terme s'est considérablement réduite dans les derniers mois".

A l'issue de sa dernière réunion de 2019, les 10 et 11 décembre, la Fed a maintenu ses taux entre 1,50% et 1,75%, après les avoir baissés à trois reprises, notant que la croissance des Etats-Unis avance à un rythme "modéré".

La réunion s'est tenue avant l'annonce par le président Donald Trump de la signature, le 15 janvier, de la première phase de l'accord commercial conclu avec la Chine après des mois d'affrontement à coups de droits de douane punitifs.

Les banquiers centraux ont pointé du doigt les "développements commerciaux et les préoccupations sur les perspectives de la croissance mondiale comme étant les principaux facteurs d'explication de la faiblesse des investissements et de l'export".

Ils ont également relevé de "nouvelles incertitudes" dans la politique commerciale des Etats-Unis avec l'Argentine, le Brésil et la France ainsi que des tensions politiques avec Hong Kong.

Les responsables de la Fed ont voté à l'unanimité, en décembre, pour laisser les taux inchangés. Néanmoins, ils n'étaient pas tous en ligne avec le président de la Fed Jerome Powell, enclin à maintenir cette position jusqu'à ce que les perspectives économiques évoluent.

Ainsi, certains responsables ont estimé que rester en attente leur donnera le temps d'évaluer les développements à venir et l'effet des trois baisses consécutives de taux. D'autres en revanche se sont inquiétés de voir ces taux rester bas pendant trop longtemps, estimant que "cela pourrait encourager des prises de risques excessives" et rendre plus sévère une prochaine récession. (awp)