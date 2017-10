Les hommes européens fument et boivent plus que les femmes

Les hommes fument et boivent plus que les femmes. Et même s'ils font du sport plus régulièrement, une part plus importante des hommes est en surpoids.

Les habitudes de consommation d’alcool, de tabac et de fruits et légumes sont très différentes entre les femmes et les hommes, ainsi qu’entre les différents pays d’Europe.

La part des personnes qui consomment de l’alcool chaque semaine est plus importante chez les hommes (38 % des hommes âgés de 18 ans et plus, contre 23 % des femmes en 2014). La part des hommes varie de 21 % en Lettonie à 52 % au Royaume-Uni et celle des femmes de 5 % en Roumanie et en Lituanie à 40 % au Royaume-Uni.

Les hommes fumaient plus que les femmes en 2014 (24 % des hommes âgés de 18 ans et plus étaient des fumeurs quotidiens, contre 16 % des femmes). La part des hommes variait de 10 % en Suède à 40 % à Chypre et celle des femmes de 9 % en Roumanie à 23 % en Autriche.

A l’inverse de celle d’alcool et de tabac, la consommation régulière de fruits et légumes est considérée comme un élément important d’une alimentation saine et équilibrée. Dans l’Union européenne en 2014, 49 % des hommes mangeaient une à quatre portions de fruits et légumes chaque jour, contre 54 % des femmes. La part des hommes variait de 26 % aux Pays- Bas à 70 % en Belgique et celle des femmes de 32 % aux Pays-Bas à 73 % en Belgique.t même s’ils font du sport plus régulièrement …

Les hommes font du sport plus régulièrement

Un autre facteur d’une vie saine est la pratique régulière d’activités physiques. Dans l’Union européenne en 2014, 36 % des hommes ont consacré 150 minutes ou plus par semaine à des activités physiques ou sportives non liées au travail, contre 26 % des femmes. La part des hommes variait de 14 % en Roumanie à 55 % en Finlande et celle des femmes de 4 % en Roumanie à 57 % au Danemark.

Une part plus importante des hommes est en surpoids

Les facteurs évoqués plus haut ont une incidence sur le poids. En 2014, dans l’Union européenne, 57 % des hommes étaient considérés comme en surpoids (avec un indice de masse corporelle de 25 ou plus), contre 44 % des femmes. Dans les États membres, la part des hommes en surpoids varie de 52 % aux Pays-Bas et en France à 66 % en Croatie, et celle des femmes de 35 % en Italie à 54 % à Malte.(office fédéral de la statistique OFS).