Sanofi et Boehringer ont bouclé leur échange d'actifs

lundi, 02.01.2017

Les groupes pharmaceutiques Sanofi et Boehringer Ingelheim ont annoncé lundi la conclusion de leur échange d'activités, le laboratoire français cédant sa division de santé animale Merial pour récupérer les médicaments sans ordonnance de l'allemand.

L'opération a été amorcée fin 2015 par une négociation exclusive.

"La clôture de la transaction stratégique" est intervenue "dans la plupart des pays en date du 1er janvier", indiquent les deux groupes pharmaceutiques Sanofi et Boehringer Ingelheim, précisant que les échanges d'actifs en Inde et au Mexique "ont été retardés et devraient être finalisés au début de 2017".

Amorcée fin 2015 par une négociation exclusive, l'opération avait été scellée par un accord en juin, avant de recevoir les feux verts de l'Union européenne et des Etats-Unis, qui ont imposé des cessions préalables aux deux laboratoires.

L'échange a valorisé Merial à 11,4 milliards d'euros, contre 6,7 milliards pour la division de santé grand public (hors Chine) de Boehringer, qui s'est engagé à verser en contrepartie une soulte de 4,7 milliards.Sanofi espère ainsi passer du cinquième au premier rang mondial sur le segment des médicaments sans ordonnance, devant son rival allemand Bayer. (awp)