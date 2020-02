Retour en force des sociétés américaines dans l’Union européenne

dimanche, 16.02.2020

Les groupes multinationaux qui profitent de leurs revenus en euros comme d’une «couverture naturelle».

Catherine Reichlin*



Catherine Reichlin

Après une année d’absence, le retour des sociétés américaines sur le marché primaire européen a été l’un des faits marquants 2019.

Beaucoup de nouveaux arrivants ont côtoyé les habitués, et tous ont profité de l’appétit du marché pour émettre des tailles importantes et de longues durées. Au total, 131 milliards de dollars émis, soit 26% des nouvelles émissions en euros et plus de deux fois plus qu’en 2018. Délaissée depuis 2015, la maturité 30 ans a même été utilisée par huit émetteurs américains. Qu’est-ce qui attire à nouveau les sociétés américaines sur le marché européen et pour quelle raison celui-ci cherche-t-il à deviner qui seront les prochaines?

Le différentiel de taux est évidemment très attractif et le différentiel de taux leur permet de couvrir leur risque de change à bon prix.

Il semblerait pourtant que bon nombre ne le couvrent pas, en particulier les groupes multinationaux qui profitent de leurs revenus en euros comme d’une «couverture naturelle». IBM vient par exemple d’émettre 3.75 milliards d’euros répartis sur 3 maturités. Sur sa maturité 8 ans, IBM paie un coupon de 0.30% (contre 0.45% annoncé initialement) alors qu’en dollars cette maturité lui aurait couté 2.3%.

Un marché attractif

Une optimisation des coûts de financement qui pourra être utilisée pour investir, diminuer l’endettement, voire rémunérer les actionnaires. La demande est au rendez-vous et les carnets d’ordres IBM ont fermé sur un impressionnant €8.4 milliards. Nasdaq Inc a également pu compter sur l’appétit des investisseurs européens en annonçant une prime de risque de 125-130bp pour un emprunt limité à €600 millions, la société a resserré les conditions d’émission à 95bp face des carnets d’ordres de €2.5 milliards.

L’obligation s’est malgré cela très bien comportée dans le marché secondaire et son prix a, en quelques jours, atteint 101% (prime de risque de 85bp!). Dans un marché drainé par les achats de la BCE – près de €1 milliard par semaine –, les rendements sont poussés vers le bas, rendant le marché attractif pour les émetteurs étrangers et soulageant les investisseurs locaux par une offre accrue. Là où les équilibres sont en général à somme nulle, le marché est dans une configuration qui semble bénéficier à tout le monde. Et même si la performance des émetteurs non-européens est en moyenne de 10bp inférieure à celle de ses homologues européens, il faut souligner que ces emprunts sont en général plus longs pour des qualités de crédit inférieures.

Nombreux sont ceux qui cherchent à prédire qui seront les prochains. L’impact pour la dette en dollars de ces sociétés n’est pas négligeable. En effet, en émettant en euros, le montant relatif de leur dette en dollars diminue et, par un effet de raréfaction, provoque une appréciation de celle-ci. Le jeu en vaut donc la chandelle pour tous et, selon une étude de Bank of America, le montant émis en 2020 par les sociétés américaines pourrait atteindre €160 milliards. De quoi continuer à faire de nombreux heureux.

* Responsable Recherche financière chez Mirabaud & Cie