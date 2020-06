Wall Street rebondit à l'ouverture après une dégringolade

vendredi, 12.06.2020

Les grands indices de la Bourse de New York repartaient de l'avant vendredi en début de séance au lendemain de leur pire journée depuis mars.

Wall Street avait plongé dans le rouge jeudi, rattrapée par l'incertitude sur les fronts économique et sanitaire aux Etats-Unis.(Keystone)

Vers 13H45 GMT, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, montait de 3,10% à 25.907,03 points.



Le Nasdaq, à forte coloration technologique, prenait 2,84% à 9.762,23 points et le S&P 500 s'appréciait de 2,872% à 3.083,90 points.



Wall Street avait plongé dans le rouge jeudi, rattrapée par l'incertitude sur les fronts économique et sanitaire aux Etats-Unis: le Dow Jones avait chuté de 6,90% et le Nasdaq de 5,27%.



"C'est une réaction classique après les énormes pertes d'hier", note Patrick O'Hare de Briefing.com au sujet du rebond de début de séance vendredi.



"Cela s'inscrit également dans la logique d'un marché actions où les investisseurs ont tendance à acheter après une chute (certaines chutes étant plus lourdes que d'autres)", ajoute l'expert.

La prudence restait toutefois de mise pour les acteurs du marché, qui s'attendent à un long chemin vers la reprise économique, comme l'ont rappelé mercredi les perspectives de la banque centrale américaine (Fed).



Cette dernière, qui a laissé ses taux d'intérêt inchangés, prévoit un recul du produit intérieur brut américain de 6,5% en 2020 avant un rebond de 5% l'an prochain.



Les investisseurs suivront la publication vendredi à 14H00 GMT de l'estimation préliminaire de l'Université du Michigan sur la confiance des consommateurs aux Etats-Unis.



Sur le front sanitaire, la hausse du nombre de cas de malades du Covid-19 dans plusieurs Etats américains, comme le Texas, la Caroline du Sud ou l'Arizona, après la réouverture de leur économie suscitait également de nombreuses interrogations.



"Si la découverte de nouveaux cas mérite notre attention, cela ne veut pas dire que la seconde vague du virus que l'on redoute est déjà là ni que des mesures de confinement destructrices pour l'économie sont imminentes aux Etats-Unis", rassure Art Hogan de National.

Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a d'ailleurs affirmé jeudi matin, sur la chaîne d'informations financières CNBC, qu'il n'y aurait pas de nouvelle fermeture de l'économie américaine même en cas de deuxième vague de la pandémie.



Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine remontait, s'établissant à 0,7051% contre 0,6690% jeudi soir.(awp)