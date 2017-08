Le bénéfice de la BNS plonge au 1er semestre

Les gains engrangés par la BNS via les stocks d'or et les devises étrangères ont chuté. Ils ont provoqué une baisse du bénéfice de la banque au 1er semestre.

Pour le 1er semestre la BNS voit son bénéfice chuter à 1,21 milliard de francs.

La Banque nationale suisse (BNS) a bouclé le premier semestre 2017 sur un bénéfice de 1,21 milliard de francs, contre 21,30 milliards il y a un an. Les gains engrangés via les stocks d'or et les devises étrangères ont chuté par rapport aux six premiers mois de l'exercice précédent. Le deuxième trimestre s'est soldé par une perte de 6,68 milliards, selon le rapport intermédiaire publié lundi par l'institut d'émission.

Les positions en monnaie étrangères ont permis d'engranger 110,8 millions, contre 12,99 milliards précédemment. La plus value générée par le stock d'or a chuté à 345,8 mio CHF, alors que ce montant avait atteint 7,60 milliards lors des six premiers mois de 2016.

Un bénéfice de 943,9 millions est enregistré sur les positions en francs, à comparer aux 868,1 millions du premier semestre 2016. Cette somme est principalement constituée des intérêts négatifs prélevés sur les avoirs en comptes de virement.

La BNS rappelle que son résultat dépend de l'évolution des marchés de l'or, des changes et des capitaux. De fortes fluctuations sont la règle, et il n'est que difficilement possible de tirer des déductions pour le résultat de l'exercice en cours, explique la banque centrale helvétique.(awp)