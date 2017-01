La réalité virtuelle pour choisir son voyage

vendredi, 06.01.2017

Les futurs clients d'Hotelplan Suisse peuvent faire le tour de destinations inconnues, comparer des catégories de chambres ou faire une escapade citadine fictive.

A compter de ce lundi, Hotelplan Suisse testera des casques de réalité virtuelle dans dix succursales d’Hotelplan et de Travelhouse ainsi que dans les Lounges Globus Voyages et lors des salons de vacances à Berne et Zurich.

Les futurs clients peuvent ainsi faire le tour de destinations inconnues, comparer des catégories de chambres et de cabines de navire ou faire une escapade citadine fictive. Le tout permet de goûter au plaisir d’un voyage avant même la réservation.

150 visualisations 3D seront fournies par une entreprise spécialisée dans le domaine du tourisme.

«Outre le conseil personnalisé à l’agence de voyages et les brochures, la vision numérique permet de disposer d’une réelle plus-value pour le client.» explique Kurt Eberhard, CEO Hotelplan Suisse.