Postfinance augmente les frais sur les paiements au guichet

jeudi, 12.12.2019

Les frais des paiements au guichet Postfinance augmenteront de 30% à partir de juillet 2020.

En 2007, 210 millions de paiements étaient encore effectués aux guichets de la Poste, contre seulement 137 millions l'an dernier. (Keystone)

Postfinance relève les frais pour les paiements de bulletins de versement au guichet. Les destinataires de ces factures, et non ceux qui les règlent, devront payer ce service 30% plus cher à partir de juillet 2020.



Par exemple, un règlement jusqu'à 50 francs coûtera 1,20 franc, contre 0,90 pour le bulletin orange et la nouvelle facture QR, et 2,00 francs au lieu de 1,50 pour les bulletins rouges. Pour un montant jusqu'à 10'000 francs, il faudra s'acquitter respectivement de 3,95 francs (contre 2,95) et 4,75 francs (3,55).



Pour la personne qui paie la facture, le règlement restera gratuit, a assuré un porte-parole de Postfinance, interrogé par AWP. Seul l'émetteur de la facture devra payer davantage.

Selon Postfinance, cette activité est fortement déficitaire. Le nombre de paiements au guichet a considérablement diminué, en raison du transfert des opérations vers internet, a ajouté le porte-parole.



En 2007, 210 millions de paiements étaient encore effectués aux guichets de la Poste, contre seulement 137 millions l'an dernier. "Cette tendance va se poursuivre", selon le représentant de Postfinance. Il a expliqué que l'activité resterait déficitaire malgré les nouveaux tarifs.(awp)