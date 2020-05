Le marché suisse des fonds rebondit en avril

lundi, 25.05.2020

Les fonds obligataires ont généré le plus de recettes, suivis des fonds en actions et des fonds du marché monétaire en avril.

Les flux de trésorerie nets ont totalisé 8,5 milliards. (Keystone)

Le marché suisse des fonds s'est inscrit en croissance en avril. La fortune recensée s'est élevée à 1160,5 milliards de francs, en hausse de 5,2% sur un mois, a indiqué lundi la faîtière de la branche Sfama.

"Après les baisses marquées des deux mois précédents, les marchés financiers se sont redressés en avril et les bourses importantes ont même enregistré en partie des taux de croissance à deux chiffres. L'encours du marché suisse des fonds a augmenté en conséquence", s'est réjoui Markus Fuchs, directeur de l'association suisse du marché des fonds (Sfama).

Les flux de trésorerie nets ont totalisé 8,5 milliards. Les fonds obligataires ont généré le plus de recettes (4,7 milliards), suivis des fonds en actions (2,4 milliards) et des fonds du marché monétaire (1,8 milliard). Trois catégories de fonds ont enregistré des désinvestissements, à savoir placements alternatifs (-265,3 millions), fonds de matières premières (-254,1 millions) et autres (-23,1 millions).

Les fonds en actions sont restés les plus prisés, avec une part de 39,60%, suivis des fonds obligataires (32,90%), des fonds stratégiques de placements (11,07%) et des fonds du marché monétaire (9,33%). (awp)