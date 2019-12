Changements au sein de la direction d'ABB

mercredi, 18.12.2019

Les fonctions de président de Power Grids et de présidents régionaux vont disparaître de l'organigramme au 31 décembre.

ABB a cédé une majeure partie de la division Power Grids à son homologue japonais Hitachi. (Keystone)

ABB annonce mercredi remanier sa direction en prévision du désinvestissement dans Power Grids (réseaux électriques). Une majeure partie de la division a été cédée à son homologue japonais Hitachi. Les fonctions de président de Power Grids et de présidents régionaux vont disparaître de l'organigramme au 31 décembre.

Claudio Facchin, membre de la direction depuis 2013 et président de Power Grids depuis 2016, continuera de diriger la division comme entreprise indépendante dans le cadre du transfert à Hitachi, attendu au premier semestre 2020, selon le communiqué.

Frank Duggan et Chunyuan Gu vont quitter leurs fonctions respectives de présidents Europe et région AMEA (Asie, Moyen-Orient et Afrique). Ils resteront conseillers de l'entreprise. De plus, M. Duggan siègera au conseil de Hitachi ABB Power Grids au nom d'ABB, tandis que M. Gu restera président du conseil d'ABB Chine.

Au 1er janvier, la direction du groupe zurichois se composera de Peter Voser, directeur général; Tarak Mehta, responsable Electrification; Peter Terwiesch, responsable Industrial Automation; Morten Wierod, responsable Motion; Sami Atiya, responsable Robotics & Discrete Automation; Timo Ihamuotila, directeur financier; Sylvia Hill, directrice des ressources humaines et Maria Varsellona, directrice juridique. (awp)