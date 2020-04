Les exportations horlogères ont continué de chuter en mars

mardi, 21.04.2020

Les exportations horlogères suisses ont enregistré une forte baisse en mars, avec un repli de 21,9% à 1,4 milliard de francs. La croissance aux Etats-Unis et à Hong Kong fait figure d'exception.

Contre toute attente, quelques débouchés importants ont affiché une hausse significative. Les Etats-Unis en sont l'exemple le plus frappant.(Keystone)

La chute des exportations horlogères suisses est particulièrement marquée à Hong Kong, alors que les Etats-Unis et la Chine ont connu la croissance.



"Bien que très marqué, ce repli est toutefois inférieur à celui constaté au niveau des ventes sur certains des principaux marchés", a indiqué mardi la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH). La chute des volumes en mars (-43,1%) est plus représentative, en moyenne, de l'état réel du marché horloger. "Une détérioration est attendue en avril", selon le communiqué.



Le mois dernier, les volumes se sont effondrés de près de 700'000 unités. Tous les segments de prix ont accusé une forte baisse, aussi bien en valeur qu'en nombre de pièces.

Les envois de garde-temps ont particulièrement reculé en Italie (-57,6%), mais aussi à Hong Kong (-41,3%) et au Royaume-Uni (-33,9%).



Contre toute attente, quelques débouchés importants ont affiché une hausse significative, a souligné la FH. "Les Etats-Unis (+20,9%) en sont l'exemple le plus frappant", vraisemblablement en prévision des difficultés d'expédition à venir.



La Chine (+10,5%) a également présenté une croissance solide, après un effondrement de 51,5% en février en raison du coronavirus. Ce rebond est attribué à une anticipation de la sortie de crise et de la reprise de la consommation.



Selon l'Administration fédérale des Douanes (AFD) mardi, les exportations horlogères se sont repliées de plus de 20% en mars à 1,36 milliard de francs. La chute en termes nominaux atteint -22% et en termes réels -27%.(awp)