Les exportations horlogères se replient à nouveau en novembre

mardi, 20.12.2016

Les exportations horlogères suisses ont enregistré un nouveau mois de repli en novembre, le 17e consécutif.

"Le recul de la valeur a encore été dû aux montres en métaux précieux", note la Fédération horlogère (FH) dans un communiqué. - (Reuters)

Les exportations horlogères suisses ont enregistré un nouveau mois de repli en novembre. Elles ont chuté de 9,8% en valeur nominale à 1,86 milliards de francs sur un an (corrigée des jours ouvrables). En terme réel, la contre-performance est de 12,8%, annonce mardi l'Administration fédérale des douanes (AFD) dans un communiqué. Il s'agit du 17e mois consécutif de repli.



Les ventes à l'étranger de montres à petit calibre électriques ont reculé de 10,2% en valeur nominale et celles à petit calibre mécaniques ou automatique de 8,5%. Le plus fort repli a été enregistré dans la catégorie dédiée aux fournitures d'horlogerie, pour laquelle les ventes à l'étranger chutent de 26,8%.



En octobre, les exportations horlogères ont plongé de 16,4% en valeur nominale à 1,68 mrd CHF en comparaison annuelle.



"Le recul de la valeur a encore été dû aux montres en métaux précieux", note la Fédération horlogère (FH) dans un communiqué. En effet, dans cette catégorie, les ventes ont diminué de 15% en valeur à 608,7 mio CHF. Les montres en acier (+5,0%) et bimétalliques (+3,7%) ont permis de compenser en partie le déclin.



Parmi les principaux segments de prix, les ventes de montres entre 200 et 500 CHF (prix export) et celles au-dessus de 3000 CHF se sont inscrites en baisse de respectivement 8,5% et 7,1%, alors que les autres segments ont affiché de légères progressions.



Les exportation vers Hong Kong, premier débouché, sont restées pratiquement stables. Les ventes vers les Etats-Unis, deuxième marché, ont quant à elle accusé une chute de 18%. Le Royaume-Uni a profité de repli de la livre (+6,5%). La Chine a été également dynamique (+7,9%), confirmant "les signes de reprise des ventes observés depuis cet été", note la FH.



L'Italie (-12,0%) et l'Allemagne (-8,7%) ont été en repli.



Vers 8h30, selon les indications avant-Bourse compilés par Julius Bär, Richemont et Swatch s'apprêtaient à ouvrir sans grand changement en progression de 0,07% chacun dans un pré-SMI en hausse de 0,11%. - (awp)

Les exportations progressent de 2,5% en novembre, reprise en Chine

Les exportations en Suisse ont affiché en novembre une hausse de 2,5% en valeur nominale à 18,8 mrd CHF. En termes réels, la progression atteint 0,9%. Les secteurs chimie-pharma et machines-électronique ont connu une stagnation, indique mardi l'Administration fédérale des douanes (AFD). En revanche, une embellie est constatée pour les ventes à destination de la Chine.



Corrigées des jours ouvrables, les exportations présentent un repli de 2,1% en nominal et de 3,7% en réel.



Les exportations ajustées du secteur de l'horlogerie ont flanché d'un dixième, selon le communiqué. Les ventes à l'étranger ont évolué dans une fourchette large, entre des reculs importants (-23% pour véhicules et aéronautique) et gains substantiels (+15% pour textiles, habillement et chaussures). Les deux principaux secteurs, chimie-pharma et machines-électronique, se sont révélés stables.



Par région, le chiffre d'affaires a gonflé de 94 mio CHF en Chine, malgré une baisse de 1% en Asie. L'Europe a reculé de 3%, avec des replis de 4% pour l'Union européenne et 14% pour le Royaume-Uni. L'Amérique du Nord affiche un bilan positif.



Les importations se sont repliées de 4,9% (-6,1% en réel) à 15,2 mrd CHF. La balance commerciale de la Suisse affiche au mois de novembre un important excédent de 3,6 mrd CHF, contre 2,7 mrd CHF en octobre. - (awp)