Les ETP sur les monnaies virtuelles: une aubaine pour les investisseurs?

lundi, 24.02.2020

Les Exchange Traded Products sur l’or ont joué un rôle important sur le marché du métal jaune et il devrait en aller de même pour ceux sur les cryptomonnaies

Dave Abner*



Dave Abner

La manière d’investir a évolué de façon spectaculaire ces dix dernières années: grâce à la multiplication des produits négociés en bourse (Exchange Traded Products ou ETP), il est devenu beaucoup plus simple de construire des portefeuilles diversifiés et efficients sur le plan des coûts.

L’or est un excellent exemple de cette évolution. Avant l’arrivée des ETP, l’investissement en or s’effectuait au travers de l’achat de lingots ou d’actions d’entreprises minières. Mais il n’existait pas de moyen simple et peu coûteux de tirer parti des fluctuations du cours. L’arrivée des ETP sur l’or, qui permettent de s’exposer à l’or par le biais d’un titre coté en bourse, a totalement changé la donne pour les investisseurs.

Les cryptomonnaies seront vraisemblablement la prochaine classe d’actifs à bénéficier de l’enveloppe ETP. Cette dernière facilitera leur négoce, augmentera leur transparence et permettra de réduire les frais associés à l’investissement dans une nouvelle classe d’actifs.

Jusqu’à présent, l’investissement dans les monnaies virtuelles est resté un relativement compliqué. Par exemple, avant de commencer à investir, il est nécessaire de s’inscrire sur une plateforme digitale de négociation des cryptomonnaies, en sachant que toutes les plateformes ne permettent pas d’accéder à l’ensemble des devises électroniques existantes.

Puis, pour protéger les cryptoactifs contre le vol, les investisseurs doivent créer un portefeuille qui contiendra leurs clés privées d’accès à leurs monnaies virtuelles. Ces dernières ne sont en effet pas protégées par des dépositaires institutionnels de la même manière que d’autres actifs et certaines des plus grandes pertes enregistrées sur le marché des cryptomonnaies sont survenues suite à la perte des clés d’accès.

Les ETP vont radicalement changer cette situation puisqu’ils permettent d’investir dans les devises virtuelles aussi aisément que dans un fonds indiciel. Le processus est simplifié et plus efficient sur le plan des coûts, et les investisseurs bénéficient de la sécurité qu’ils sont en droit d’attendre de nouveaux véhicules d’investissement. En outre, la structure ETP facilite la comparaison des produits existants et celle de leurs performances. Elle permet ainsi de prendre des décisions d’investissement optimales.

Une transparence accrue

La transparence est une autre qualité essentielle des ETP sur les cryptomonnaies. Les actifs sous-jacents détenus par un ETP sont ceux qui servent à déterminer sa valeur et son cours, raison pour laquelle une totale transparence totale de ses actifs est essentielle. Cette caractéristique permet aux ETP de se négocier à leur valeur d’actifs ou à un cours proche de cette dernière et ce depuis leur première cotation en 1993.

Cette transparence est susceptible de profiter à l’ensemble du marché des cryptomonnaies dans la mesure où elle devrait accroître la confiance des investisseurs. Ces derniers pourront se connecter au site internet audité de l’émetteur de l’ETP afin de connaître avec exactitude le nombre de pièces numériques détenues par chaque part de fonds en circulation. Les investisseurs pourront également suivre l’évolution des valeurs nettes d’inventaire (VNI) et ainsi connaître la valeur des parts qu’ils détiennent. En outre, la parfaite connaissance des actifs sous-jacents détenus par l’ETP devrait permettre d’éliminer le risque de primes ou de décotes exagérées.

Amélioration de la liquidité

Les ETP sur cryptomonnaies devraient également stimuler la liquidité de ces dernières. Comme on a pu le constater avec l’or et d’autres actifs d’accès difficile, les ETP ont participé à l’établissement d’un pool de liquidités centralisé pour le négoce et la valorisation de ces actifs.

La liquidité d’une monnaie virtuelle peut être limitée du fait que les montants notionnels sont agrégés par de nombreuses plateformes d’échange: la structure des ETP élimine cet obstacle. Par ailleurs, la négociation sur un ensemble de plateformes réglementées pourrait permettre aux émetteurs d’ETP de jouer le rôle de consolidateurs des multiples sources de liquidité des cryptomonnaies ce qui devrait s’avérer bénéfique pour la totalité des acteurs de ce marché.

L’introduction des ETP sur l’or a eu un énorme impact énorme sur le marché du métal jaune du fait qu’elle a beaucoup simplifié le processus d’investissement. Ainsi, à l’heure actuelle, les encours des ETP sur l’or dépassent les 100 milliards de dollars. Les ETP sur les cryptomonnaies qui facilitent l’accès des investisseurs à ces dernières sont susceptibles de jouer un rôle similaire pour le marché des monnaies virtuelles.

*Conseiller senior en actifs numériques (Senior Digital Assets Adviser), WisdomTree