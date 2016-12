Washington réintègre le site Alibaba sur sa liste noire des contrefaçons

jeudi, 22.12.2016

Les Etats-Unis qui, il y a quatre ans, avaient retiré Alibaba de leur liste annuelle, viennent d'y inscrire la plateforme Taobao, numéro un des sites de commerce en ligne, l'accusant d'être laxiste dans le contrôle des ventes de produits faux et piratés.

"La plateforme de e-commerce Taobao.com est source d'une grande inquiétude du fait d'un important volume de biens soupçonnés contrefaits et piratés et des difficultés que les détenteurs des droits de la propriété intellectuelle rencontrent quand ils veulent s'opposer aux ventes et offres illicites des produits concernés", fait valoir l'agence américaine.



Bien que l'inscription sur la liste noire n'entraîne pas d'amendes, elle ternit la réputation d'Alibaba après que la société s'est battue pour améliorer son image et renforcer ses ventes internationales.



Alibaba s'est dit "déçu" par la décision américaine, arguant avoir amélioré le contrôle des biens vendus sur ses plateformes.



"Pour la seule année 2016, nous avons retiré plus du double des produits contrefaits qu'en 2015", a assuré le président du groupe Alibaba, Michael Evans, dans un communiqué.



"La décision ne reflète pas le véritable travail qu'Alibaba fait pour protéger les droits de la propriété intellectuelle et pour faire respecter la loi en traînant les auteurs de contrefaçons devant la justice", a-t-il ajouté.



Il a suggéré que le "climat politique actuel" aux Etats-Unis pourrait avoir une incidence sur la décision de l'agence américaine.



Le président élu américain Donald Trump accuse régulièrement la Chine de violer la propriété intellectuelle internationale, un secteur faisant partie de ce qu'il appelle la guerre économique de Chine contre les Etats-Unis.



Pour autant, Alibaba et son site Taobao sont critiqués de longue date pour proposer des biens contrefaits.



Alibaba a été suspendu en mai de la coalition internationale de surveillance de la contrefaçon (IAACC, International Anti-Counterfeiting Coalition). - (awp)