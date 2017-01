Marché du médicament: nouvelle hausse des ventes en Suisse en 2016

vendredi, 27.01.2017

Les entreprises pharmaceutiques, grossistes et fournisseurs du secteur ont vendu des médicaments pour 5,6 milliards de francs l'an dernier. En hausse de 4,7%.

Le marché des médicaments pris en charge par les caisses, c'est-à-dire remboursés par l'assurance de base, a enregistré une croissance de 5,9% à 4,69 milliards de francs. Sur ce montant, 666,4 millions, représentant 14,2% du total, était le fait des génériques, dont le chiffre d'affaires a crû de 5,7%.

Le marché suisse du médicament a bouclé 2016 sur une nouvelle hausse des ventes. Lors de l'exercice sous revue, entreprises pharmaceutiques, grossistes et fournisseurs du secteur ont vendu des médicaments pour 5,6 milliards de francs, soit une hausse de 4,7% par rapport à l'année précédente, indiquent vendredi les faîtières Interpharma et vips. En termes de volume, la croissance a été de 0,3% à 187,5 millions d'emballages.



Dans leur communiqué, les associations signalent qu'en raison du remaniement du système de formation des prix des médicaments, il n'y a pas eu de contrôle des prix en 2016 et 2015. Les baisses de prix consenties les années précédentes ont pu être compensées par l'introduction de nouveaux médicaments ainsi que par la croissance en volume de préparations au prix "relativement élevé".



"À partir de cette année, les contrôles de prix réguliers vont reprendre et feront à nouveau baisser les prix. Ceci entraînera des économies dans l'assurance de base, ce qui va stabiliser la croissance du marché du médicament au cours des prochaines années", fait remarquer Thomas Binder, président de l'Association des entreprises pharmaceutiques en Suisse (vips), cité dans le communiqué.



La croissance du marché des médicaments en 2016 a été essentiellement portée par les traitements contre le cancer (+15,7%) et ceux contre les maladies auto-immunes (+10,3%), notamment la sclérose en plaques, alors que les antiviraux ont accusé une baisse de 9,0% par rapport à l'année précédente.



Pour l'exercice en cours, les professionnels de la branche anticipent un nouveau contrôle des prix pour les anti-cancéreux. "Les prix de ce groupe de produits seront les premiers à être contrôlés à l'automne prochain", ce qui devrait entraîner "des économies notables", prédit Heiner Sandmeier, directeur par intérim d'Interpharma. - (awp)