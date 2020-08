«Les sociétés de qualité se renforcent toujours en temps de crise»

jeudi, 06.08.2020

Les entreprises peu endettées et qui maîtrisent leurs coûts ont réalisé des résultats solides au premier semestre. Cela continuera, juge Martin Lehmann, CEO de 3V Asset Management.

Philippe Rey



Martin Lehmann. Le fonds qu'il gère comporte à concurrence de 80% des entreprises de qualité.

Martin Lehmann est CEO de 3V Asset Management, à Zurich, et gérant du fonds d’actions suisses 3V Invest Swiss Small & Mid Cap (petites et moyennes capitalisations). Il se montre positivement surpris des résultats au premier semestre publiés jusqu’ici par les entreprises cotées auprès de SIX...