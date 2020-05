ABB intensifie ses efforts pour sortir par le haut

mardi, 28.04.2020

Les entrées de commandes ont bien résisté au premier trimestre. Le deuxième sera plus difficile. ABB a un bilan solide. Cession visée de Power Grids d'ici la fin du 2ème trimestre 2020.

Philippe Rey



Timo Ihamuotila. Le CFO d'ABB souligne la solide génération de cash à travers les cycles. (Keystone)

La pandémie du Covid-19 et la chute du cours du pétrole exercent un impact négatif considérable sur les perspectives à court terme de segments de marché spécifiques comme le pétrole et le gaz, la production conventionnelle d’électricité, les industries automobile et maritime. En revanche, les...