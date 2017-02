Bucher subit un recul des ventes et entrées de commandes en 2016

jeudi, 02.02.2017

Au niveau de la rentabilité, Bucher s'attend à une marge opérationnelle "nettement inférieure" à 2015.

Bucher a vu son chiffre d'affaires et les entrées de commandes reculer en 2016, affectés par le ralentissement sur le marché des véhicules agricoles, a annoncé jeudi le groupe zurichois. La direction s'attend par conséquent à un repli de la rentabilité sur l'exercice écoulé.



Les entrées de commandes se sont repliées de 2,2% à 2,39 milliards de francs sur l'exercice passé, et même de 4,0% ajustées des effets de change et des acquisitions. Les ventes nettes ont quant à elles décéléré de 4,4% à 2,38 milliards, ou de 6,7% en terme ajustés, a détaillé le constructeur de véhicules utilitaires et de machines agricoles dans un communiqué.



Le carnet d'ordre a par contre augmenté de 5,7% (+2,5%) à 728 millions de francs.



Alors que les entrées de commandes sont ressorties très légèrement au dessus des prévisions des analystes consultés par AWP, le chiffre d'affaires les a manquées de peu.



Au niveau de la rentabilité, Bucher s'attend à une marge opérationnelle "nettement inférieure" à 2015. Le résultat opérationnel devrait également se replier, a ajouté le groupe, sans plus de précision. Les résultats annuels complets doivent être publiés le 7 mars. - (awp)