Les taux hypothécaires restent stables

mardi, 11.04.2017

Les emprunts à courte et moyenne échéance ont cependant gagné des parts de marché, même si les incertitudes au niveau de la politique monétaire européenne et suisse persistent.

Les emprunts à courte et moyenne échéance ont cependant gagné des parts de marché, même si les incertitudes au niveau de la politique monétaire européenne et suisse persistent.

Les taux hypothécaires sont restés dans l'ensemble stables en Suisse au premier trimestre, selon le baromètre compilé par le portail comparis.ch publié mardi. Les emprunts à courte et moyenne échéance ont cependant gagné des parts de marché, même si les incertitudes au niveau de la politique monétaire européenne et suisse persistent.

Les taux d'intérêts pour les hypothèques fixes à échéance sur dix ans ont perdu 0,03 point de pourcentage par rapport au trimestre précédent pour s'établir à 1,59%, selon un communiqué du portail comparatif. Selon ce dernier, les bons négociateurs pouvaient obtenir un crédit immobilier à taux fixe sur dix ans à 1,0-1,2%.

La tendance a été comparable pour les hypothèques sur cinq et un an, dont les taux sont restés inchangés à 1,1% et 1,0%.

Le répit dont bénéficie actuellement le marché est toutefois trompeur. "Si les signes d'une reprise économique se multiplient sur le marché européen, on ne sait toutefois pas si la Banque centrale européenne (BCE) prévoit une action concrète sur les taux", en raison des incertitudes politiques européennes et aux Etats-Unis, a souligné comparis.ch.

La Banque nationale suisse (BNS), dont la politique monétaire est fortement liée à celle de la BCE, ne devrait donc pas agir dans l'immédiat. La majorité des analystes ne s'attendent pas à un resserrement de politique monétaire en Suisse avant 2018.

Alors que les taux longs ont enregistré un recul de la demande, les taux à courte et moyenne échéance ont grignoté des parts de marché en mars.

Les données du baromètre sont récoltées par comparis.ch auprès de 70 établissements de crédit.(awp)