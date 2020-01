Les effectifs horlogers en progression frôlent la barre des 60'000

vendredi, 17.01.2020

Les effectifs horlogers et microtechniques frôlent la barre des 60'000 emplois, laquelle n'a plus été atteinte depuis le milieu des années 70 en Suisse.

Cette progression permet de compenser en deux ans la perte d'effectifs constatés entre 2014 et 2017.(Keystone)

Les effectifs des industries horlogère et microtechnique se sont étoffés de 2,2% sur un an à 59'103 fin septembre 2019. L'environnement économique et politique laisse cependant présager une stabilité des postes cette année, indique vendredi la convention patronale de l'industrie horlogère suisse (CP).



"Cette seconde progression consécutive permet aux effectifs de frôler la barre des 60'000 emplois, laquelle n'a plus été atteinte depuis le milieu des années 70, et de compenser en deux ans la perte d'effectifs constatés entre 2014 et 2017", fait remarquer la faîtière.



En 2019, ce sont surtout des postes dans l'administration qui ont été pourvus, "une situation classique en période favorable", selon le communiqué.(awp)