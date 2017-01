Suisse: UBS un peu plus prudent pour 2016, mais plus optimiste pour 2017

jeudi, 26.01.2017

Les économistes d'UBS sont un peu plus prudents concernant les prévisions de croissance pour 2016. Ils ont par contre revu à la hausse leurs attentes pour cette année, la conjoncture helvétique devant "être soutenue par davantage de branches que l'an passé".



Sur l'année écoulée, le produit intérieur brut (PIB) devrait avoir progressé de 1,4%, contre 1,5% anticipé en novembre, selon un communiqué. En 2017, la croissance devrait se maintenir à 1,4%, après 1,3% attendu précédemment, et en 2018 elle devrait progresser de 1,6%, un taux de croissance inchangé par rapport aux précédentes estimations.



"La croissance économique ne devrait (...) pas s'accélérer par rapport à l'an passé, mais elle devrait reposer sur une base plus large", alors que l'année dernière le commerce extérieur suisse a surtout profité de la bonne santé des secteurs pharmaceutique et chimique, ont estimé les spécialistes.



Les acteurs économiques helvétiques se sont adaptés "à la nouvelle réalité des taux de change et contribuent à nouveau à la croissance", a poursuivi la banque aux trois clés.



L'inflation, encore négative de 0,4% en 2016, devrait renouer avec une accélération de 0,4% en 2017 et de 0,9% en 2018.



Au niveau de l'emploi, le taux de chômage est anticipé à 3,3% en 2016, à 3,2% en 2017 et à 3,0% en 2018. - (awp)