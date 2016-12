Le KOF maintient ses prévisions de croissance pour 2016 et les relève pour 2017

mardi, 20.12.2016

Les économistes de l'institut d'études conjoncturelles KOF ont maintenu leurs prévisions de croissance pour la Suisse à 1,3% pour 2016. Pour 2017, ils les ont légèrement relevées à 1,5%, contre 1,4% auparavant.

Pour le chômage, leurs prévisions restent stables à 3,3% pour les prochaines années et aucun grand changement n'est attendu au niveau des prix.

Les économistes de l'institut d'études conjoncturelles KOF ont maintenu leurs prévisions de croissance pour la Suisse à 1,3% pour 2016. Pour 2017, ils les ont légèrement relevées à 1,5%, contre 1,4% auparavant. Sur le long terme, les experts tablent également sur une croissance économique de 1,5%.



Pour les exportations, le consensus table actuellement sur une progression de 4,3%, contre 3,3% en septembre. Les investissements d'équipements attendus ont été également revus à la hausse, avec une croissance de 3,0% pour 2016 et 2,3% pour 2017. Les analystes ont revu en revanche à la baisse leurs prévisions d'investissement dans la construction.



Pour le chômage, leurs prévisions restent stables à 3,3% pour les prochaines années et aucun grand changement n'est attendu au niveau des prix.



Les prévisions relatives aux taux sont également en hausse après le récent relèvement des taux à long terme. Le taux d'intérêt à 10 ans des obligations de la Confédération est attendu en hausse à -0,05% dans les trois mois et à 0,09% dans l'année. Les analystes n'ont pas changé leurs prévisions sur les taux à court terme.



Les prévisions de change sont stables à 1,08 CHF/EUR et 1,02 CHF/USD. Une progression du SMI jusqu'à 9000 points est attendue en l'espace d'un an. En septembre, les analystes tablaient encore sur un recul de l'indice. - (awp)