AZ Medien: Schweiz am Sonntag devient une édition le samedi

dimanche, 18.12.2016

Les économies dans la presse écrite se poursuivent: Schweiz am Sonntag, édité par AZ Medien, ne paraîtra plus comme dominical à partir du 4 mars. Fusionné avec le journal régional, il sortira le samedi sous le titre Schweiz am Wochenende.

Le groupe AZ Mediem invoque des raisons d'économie.

L'éditeur AZ Medien invoque la baisse continue des recettes publicitaires et les coûts élevés d'imprimerie, de papier et de distribution pour annoncer le passage de l'édition du dimanche à une édition du samedi.

En renonçant à une édition le dimanche, AZ Medien disposera de moyens supplémentaires pour le travail journalistique et la qualité, ont indiqué samedi les éditeurs Peter Wanner et le rédacteur en chef Patrick Müller dans l'édito de la Nordwestschweiz.



La première édition dominicale de l'éditeur argovien est parue le 16 septembre 2007 avec Sonntag. Le titre tirait à 24'000 exemplaires. En 2013, le journal a été fusionné avec la Südostschweiz am Sonntag et a paru sous le titre Schweiz am Sonntag. Il affichait un tirage de 203'156 exemplaires.



Selon les chiffres de la REMP publiés en avril, le titre affiche aujourd'hui un tirage de 190'176 exemplaires et un lectorat de 345'000 fidèles. L'automne dernier, AZ Medien avait annoncé la suppression de 26 postes. Six licenciements ont été prononcés. (awp)