Richemont remanie la direction de quatre de ses marques

mardi, 31.01.2017

Les directeurs de marques horlogères Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin et Piaget seront prochainement remplacés.

Vers la fin de l'année dernière, la compagnie financière genevoise avait déjà annoncé des changements à la tête de ses marques IWC et Montblanc.

Le spécialiste des produits de luxe Richemont a procédé à un vaste remaniement à la tête de plusieurs de ses marques. Selon des sources bien informées citées lundi soir par l'agence Bloomberg, les directeurs de marques horlogères Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin et Piaget seront prochainement remplacés. Daniel Riedo, directeur général (CEO) de Jaeger-LeCoultre, quittera ses fonctions fin février, alors que ceux des deux autres marques, Juan-Carlos Torres et Philippe Leopold-Metzger, partiront à la retraite dans le courant de l'année.



Selon des informations recueillies par "Le Temps", la direction de Piaget sera reprise par son actuelle directrice marketing et des ventes de la marque, Chabi Nouri. Ce sera également le cas de son homologue Louis Ferla pour Vacheron Constantin. Seul le poste de Daniel Riedo (Jaeger-LeCoultre) n'a pas encore été repourvu, l'ex-CEO d'IWC et actuel responsable de la nouvelle division horlogère du groupe, Georges Kern, assurant l'intérim.



Par ailleurs, la marque britannique de maroquinerie, d'habillement et d'accessoires Alfred Dunhill sera placée sous la direction de Andrew Maag. Transfuge du concurrent Burberry, dont il était en charge des activités européennes, ce dernier succédera à Fabrizio Cardinali. L'information a été confirmée à Bloomberg par un porte-parole du groupe.



Vers la fin de l'année dernière, la compagnie financière genevoise avait déjà annoncé des changements à la tête de ses marques IWC et Montblanc. Christoph Grainger-Herr a succédé à Georges Kern à la tête de la manufacture schaffhousoise, alors que Nicolas Baretzki a été nommé à la direction de Montblanc après la nomination de Jérôme Lambert comme directeur des opérations (COO) du groupe.



Dans les premiers échanges, le titre Richemont s'enrobait de 1,1% à 77,15 CHF dans un SMI en recul marginal de 0,08%, à 09h20. - (awp)